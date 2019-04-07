台灣Fb專頁疑掀「被收購潮」　台網民：陸網軍為明年大選作準備

近日，台灣很多Facebook專頁疑似被神秘人出價收購，不少有相當粉絲量的專頁管理員已表明不會出售。此外亦有台灣網民指出，疑似有人在招募支持兩岸統一的網紅及Fb專頁管理員，認為此舉是為「全方位滲透台灣」。 有網民就分析這些行為是來自大陸網軍，用意是希望將來可以「帶風向」表達政治立場，從而影響明年的台灣大選。

台灣專頁「不禮貌鄉民團」指出，最近連續3次被詢問是否願意出售。（網上圖片）

聲稱收到不明人士收購請求的Fb專頁包括「不禮貌鄉民團」、「姆士捲雜物誌」等，這些專頁的持有者大多表示已拒絕此類請求。

其中擁有近20萬名追蹤者的「不禮貌鄉民團」就聲稱，最近3次被詢問會否出售專頁，對方開價50萬元（新台幣．下同），及後更說「錢不是問題」，但管理員皆拒絕，更回覆對方指「我熱愛台灣的靈魂，不是你買得起的」、「錢不是問題，但能不能當台灣人對我而言是大問題」。

另一專頁「我是中壢人」擁有超過40萬追蹤者，管理員是桃園市議員王浩宇，他亦表示收到7位數字的報價要收購專頁，但遭到他拒絕。其他許多專頁亦表示收到該類訊息，對方大多是虛假賬號，稱收購後會用來經營搞笑圖片，出價由1000至5000元不等。

有網民發現被收購後的專頁出現簡體字，該專頁及後將部份簡體字內容刪除。（網上圖片）

被指已經轉售的專頁今日發言，指買賣是你情我願，與政治無關。該專頁又刪去大部份有簡體字的帖文，但最新帖文中的附圖仍然有簡體字。（截圖）

專頁轉售後現簡體字

但有台灣網民調查部份被出售的專頁，發現原本一個是屬動漫迷的專頁，在被收購後，發帖變得異常頻密，且在帖文中夾雜簡體字，專頁介紹欄位亦全是一樣的文字內容，可連結到諸多不明的LINE帳號，網民猜測是同一批人所為的可能性極高。

另外有網民在FB貼出一則招聘「政黨FB粉絲專頁管理小編」的資訊，工作內容是管理黨內粉絲專頁的發文與宣傳，注意事項標註為「支持和平統一」；另一則由FB賬號「Taros Mango Wang」公開帖文，則聲稱急徵「支持兩岸友好／統一」政治立場的20至25歲女網紅，內文提及「內地四川政府單位專案」，又指「流量與粉絲數不須高，人美即可」，並且內地經紀公司會全額輔導補助培訓，提供每日線上流量至少200萬之各大平台曝光，強調是進入中國演藝事的好機會。

有網民認為，大陸是要複製去年影響台灣地方選舉的模式，藉以透過Fb專頁、網紅等帶起政治議題及風向，影響明年的台灣大選。有網民指台灣很多公關、行銷公司沒有敵我意識，會願意賺這些錢，更形容指是「買台灣比打台灣便宜」。

蔡英文指會捍衞台灣的言論自由。（中央社）

蔡英文：假訊息損台灣言論自由

4月7日是台灣的言論自由日，台灣總統蔡英文出席悼念鄭南榕的活動時指，收購Fb專頁、金錢利誘培養特定主張網紅的宣傳、傳遞假信息等行為，顯示台灣言論自由正被侵蝕，社會信任正在瓦解，而假訊息的傳播亦給台灣的民主和自由帶來嚴峻的挑戰。

不過，亦有意見質疑這場「收購潮」是民進黨的反串，國民黨籍台北市議員羅志強就批評道，對Facebook稍有了解的人都知道，「只有白痴會想去買鐵綠的專頁去打綠」。

（綜合報道）