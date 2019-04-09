台灣法學家領大陸身份證遭除籍　台內政部：因以陸客身份來台觀光

據《明報》周一（8日）報道，台灣法學專家邵子平因為已辦理大陸身份證，今年3月遭台灣移民署廢止戶籍。邵子平質疑此舉違反台灣的憲法，表示將返台控告移民署，但他擔憂台灣政府會因政治目的禁止其入境。 台灣內政部次長陳宗彥同日晚間表示，邵子平今年以陸客身份申請來台觀光並獲准入境，始被查獲持大陸旅行證件，依兩岸人民關係條例註銷其台灣戶籍。

邵子平稱，台灣政府取消他的戶籍損害了其經濟利益和政治權利。（網上圖片）

據先前報道，邵子平1958年於國立台灣大學法學院畢業，而後留學歐洲並在德國工作，1971年遷居美國。他2004年申請大陸護照，攜妻從美國赴北京定居，去年12月落戶南京。邵子平坦承，大陸戶籍申請確為他親自填寫，主要原因是常住大陸期間，沒有身份證帶來銀行、交通、住宿等方面的不便。

邵子平的台灣戶籍3月遭到註銷，他稱其在台灣的健保和退休金已不能領取，「依法應該享受的選舉權、罷免權等政治權益都沒有了。」

台灣內政部次長陳宗彥對此表示，兩岸人民關係條例有清晰規定，台灣人民不得在大陸設籍或領用大陸護照。邵子平之所以會被查獲，是因為其以大陸地區人民的身份申請來台觀光，內政部當然依法註銷邵子平的台灣戶籍。

台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。違者喪失台灣地區人民身份及其在台灣地區選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他以在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利，並由戶政機關註銷其台灣地區之戶籍登記；但其因台灣地區人民身份所負之責任及義務，不因而喪失或免除。 兩岸人民關係條例第9-1條

申請恢復戶籍須註銷大陸戶籍

陳宗彥指出，只有在台灣設籍，才可以依法享有投票權、健保等基本權益，沒有戶籍就沒有相關的權益。他說，不可能會有領有大陸戶籍、拿大陸旅行文件，還可以來台灣享有相關權益的事情發生。若要恢復戶籍，必須先註銷大陸戶籍，且要經過海基會的認證。

陳宗彥表示，兩岸人民關係條例並非今天才訂立，身為民主法治國家的國民本就應該守法，呼籲台灣人在進行兩岸的活動、交流時，應在兩岸人民關係條例的規範下進行。

內政部移民署則說明指出，若邵子平要恢復「台灣地區人民」身份，可檢具經海基會驗證註銷大陸戶籍及曾在台設有戶籍的證明文件，依「在台原有戶籍大陸地區人民申請回覆台灣地區人民身份許可辦法」，向移民署提出申請。

（中央社）