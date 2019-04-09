【普悠瑪出軌】台北檢方：自動防護系統施工、驗收、操作皆疏失

台鐵一列普悠瑪列車去年10月發生翻車意外，造成嚴重死傷，事故暴露出列車自動防護系統（ATP）的問題。 台北地檢署今天（9日）發布新聞稿指出，事故中ATP遠端監視系統涉嫌不法等案事證調查結束，發現ATP系統的連結施工、台鐵局驗收測試過程，乃至監督操作等各方面均存在疏失。

台鐵普悠瑪列車去年10月21日發生出軌事故，造成逾200死傷。（資料圖片）

台鐵6432車次普悠瑪列車去年10月21日下午在新馬站高速出軌傾覆，事發後傳媒報道稱，台鐵2010年招標普悠瑪時已明訂納入ATP系統，但台鐵的普悠瑪監造檢驗報告卻顯示未含此通訊設備項目，監造、驗收過程有明顯疏失，台北檢方獲悉後立案偵辦。

台北地檢署今天發布新聞稿指出，經調查發現ATP系統的連結施工、台鐵局驗收測試過程，乃至監督操作等各方面均存在疏失。

台北地檢署指出，由於宜蘭地檢署正偵查普悠瑪號出軌事故案，就ATP遠端監視系統未連結施工原因為何、是否為事故發生原因、承辦人員是否須負業務過失致死等刑責，均為宜蘭地檢署檢察官釐清偵辦中，兩署經協調決定，台北地檢署將ATP系統一案呈請台灣高等檢察署，核轉宜蘭地檢署合併出軌事故案件一同偵辦。

（中央社）