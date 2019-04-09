大陸姊妹花赴台賣淫　網貼辣照恩客不絕　警上門驚見兩個半百大媽

大陸赴台的廖姓姊妹花經營按摩工作室，掛羊頭賣狗肉，實際暗地從事性交易，還可以兩女同時伺候一男；由於兩人技術好、配合度高，雖然年齡已近半百，網路上也放並非本人的辣妹照，但從一月經營迄今，每天仍平均有10個客人上門、獲利25000元（台幣，下同）。警方日前執行網路巡邏，循線破獲，依法送辦。

賣淫大媽姊妹花網上貼出的辣妹照及本人照片（按圖放大）↓↓↓

新北市警海山分局指出，49歲的廖姓婦人從大陸嫁去台灣，已領有當地身分證，她44歲的妹妹用依親名義赴台，兩人自今年1月起，在新北市板橋區租下一間共有4個房間的家庭式住宅；其中二個房間是姊妹的臥房，另外二個房間竟改為按摩工作室，由姊姊在知名論壇上刊登按摩廣告，掛羊頭賣狗肉。

廖姓婦人寫下「給你的不只是紓解壓力，而是一段美好的回憶，給您最溫馨的感受，給你有三好；一、按摩好，二、服務好，三、親和力好」，同時放上並非兩姊妹的辣妹照片；雖然男客上門見二人年近半百，跟照片並不相符，但因兩姊妹技術好、配合度高，甚至可以同時伺候一男，男客仍趨之若鶩。

海山分局表示，近年來針對轄區色情業者加強查緝，發現部分業者利用網路攬客，經常更換地點，增加警方偵辦難度；日前清明連假期間，文聖派出所員警執行網路巡邏，發現廖姓姊妹以經營按摩工作室為幌子的色情廣告，上面留有手機通訊軟體帳號，員警加為好友聊天，問出果然有從事色情性交易。

員警前往廖婦所說的地點附近埋伏，趁尋芳客進出大門時，進入查緝；當場將廖姓姊妹及裡面另一名男客帶回到案。廖姓姊姊供稱，是她本人在網路上po文攬客，除自己親自服務外，也介紹妹妹給客人，每次性交易價格為2500元；今年一月開始營業，自己跟妹妹每天平均都各有五個客人。

警方訊後將廖姓姊姊依妨害風化罪移送法辦，妹妹則依社會秩序維護法裁罰，另依規定解送移民署新北市專勤隊遣返。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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