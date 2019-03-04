賣淫單親媽媽遭性侵兼搶錢　台男大學生扮警察犯案被判監20年

有前科的男子廖經緯因缺錢花用，多次夥同男大生何政庭鎖定「一樓一鳳」方式從事性交易的女子，假扮警察闖入屋內，強行性侵女子，再要脅不給錢就得坐牢，搶走女子的數萬元台幣現金。檢方依加重強盜、強制性交、冒用公務員行使職權等罪嫌起訴，士林地方法院今天判廖15年徒刑、何20年徒刑，可上訴。

廖（32歲）因毒品、槍砲、偽造文書等案件入監服刑，2016年假釋出獄，他假釋尚未期滿，便因缺錢花用，去年1月4日下午5時許，夥同在酒店工作認識的何（21歲），上網「捷克論壇」和一名獨自從事性交易的女子聯繫，廖先前往女子租屋處消費，完事後要求女子陪同下樓，此時何突然闖入女子家中，佯稱自己是警察，恐嚇「如果送警局要罰款20萬台幣（約港幣5萬元），且還要坐牢」，要求女子拿出3萬元台幣（約港幣7600元）了事。

何拿出手機打給女友，假裝向警察同仁報備，「學姊，有查獲妓女戶，請在樓下準備」、「要查毒品」等語，女子不疑有他，但身上沒有多餘錢財，只能交出和廖性交易收取的3000元台幣（約港幣760元）給何。何更要求廖離開房間，恐嚇女子「打死你也沒人知道」，要求女子替他口交遭拒，他竟要求女子脫去衣服，替自己戴保險套後，強行性侵女子。

年約40歲的2名被害女子皆是單親，獨自撫養孩子成長，才選擇在租屋處賣淫維生，透過網路聯繫男客，未料遭劫財劫色，事後報警處理。（GettyImages／視覺中國）

兩人得逞後，同日晚間又以同樣手法，和另名女子約定消費按摩，廖進入女子租屋處後，佯稱沒有帶錢包，將大門打開，何闖入屋內鎖上大門，對女子佯稱是派出所警員，強行壓制女子雙手，假借搜身的名義，抓捏女子胸部，其中一人還企圖指侵女子，所幸女子強行反抗未得逞。廖事後將女子帶進廁所，脫光女子衣物，何則趁機搜刮女子財物，得手2萬9300元台幣（約港幣7400元）。

據了解，年約40歲的2名被害女子皆是單親，獨自撫養孩子成長，才選擇在租屋處賣淫維生，透過網絡聯繫男客，未料遭劫財劫色，事後報警處理。

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