【2020大選】蔡英文：初選以團結勝選為目標　可以跟任何人合作　

民進黨總統初選協調期12日截止，據中央社報道，台灣總統蔡英文今天（9日）表示，初選必須以團結為目標、尋求勝選最大可能性，並對執政的衝擊降到最低。如果合作才是勝選最大的可能性，「蔡英文可以跟任何人合作」。 她並指出作為現任總統，爭取連任而且一定要達到連任，這是總統最重要的責任。

對於民進黨總統初選，總統蔡英文9日上午在總統府舉行記者會表示，她從不怯戰，一路走來她經歷過很多選戰，希望民進黨能團結、勝選。（中央社）

民進黨總統初選協調期12日截止，尋求競選連任的蔡英文和黨內挑戰者前行政院長賴清德昨天首度會面，分別各自陳述想法和立場。民進黨10日將再次召開中執會，由總統初選5人協調小組向中執會提出報告。

蔡英文上午召開記者會表示，為了給黨內協調小組空間，這段時間她保持緘默，有人覺得她怯戰，但怯戰不是她的風格。她領導民進黨超過10年，對黨最大的期待是能團結、勝選，這是她不變的信念。

蔡英文表示，她是現任總統，民進黨是執政黨，執政黨如何處理總統提名，一定會影響國政、政府運作跟政策實施，所以她在昨天的會面中表達三點，第一，必須以團結為目標；第二，尋求勝選最大可能性，才能延續執政理念；第三，必須讓初選對現在執政的衝擊降到最低。這是她面對協調小組一貫的態度。

她表示，「蔡英文可以跟任何人合作」。她指出，不論是民調決勝負、協調提名，或現任者優先等，這都只是過程，重點不是誰贏了初選，重點在怎麼打贏大選，讓民進黨保持團結，爭取勝選最大的可能性，這需要整個黨的意志力投入，不只是她跟賴清德之間的問題，這是全黨的事情。