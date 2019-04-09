LSE公共藝術標記台灣為獨立國爆爭議　台萬人連署籲保持原貌

倫敦政治經濟學院（LSE）3月設立的一座地球儀公共藝術品，把台灣和中國大陸以不同顏色劃分，遭到中國大陸的留學生抗議。校方此後開會討論，決定將把台灣和中國大陸標為同一顏色，不過此一修改目前未及實行。 繼早前台灣外交部對該校發出了抗議函，據台媒中央社報道，台灣留學生9日（周二）將向校方遞交萬人連署信，呼籲校方維持該公共藝術品的原貌。

公共藝術品「反轉的世界」（The World Turned Upside Down），由藝術家沃林格設計。（中央社）

據早前報道，倫敦政治經濟學院是台灣總統蔡英文的母校，該校3月26日起展示設在學生中心外的公共藝術品「反轉的世界」（The World Turned Upside Down），該作品由藝術家沃林格（Mark Wallinger）設計。

倫敦大學國王學院博士生李柏毅早前在Facebook社團「倫敦講臺」發起連署，共有1萬400人參與連署，其中約1550人是在英國、或曾在英國工作、求學或生活的台灣人。

萬人連署信呼籲校方維持該公共藝術品的原貌，又稱要向所有關心自由、民主與人權價值的國家、組織與個人，提出懇切的呼籲，正視中國正在全球各地所進行的違反自由、民主與人權價值的行為；並堅定地與守護自由、民主與人權價值的國家例如台灣結為密切的夥伴關係。

校方：作品應該呈現聯合國的劃界

報道指，由於抗議聲浪越來越大，校方表示目前尚未做出定論。校方聲明稱：「這個藝術作品應該呈現聯合國的劃界，但目前沒有反映出我們對聯合國劃界的理解。我們正在徵詢各方意見，考慮是否修改，尚未達成最終決定。」

（中央社）