LSE公共藝術標記台灣為獨立國遭中國學生抗議　改標又遭台抗議

倫敦政治經濟學院（LSE）3月設立一座地球儀公共藝術品，把台灣和中國劃分為不同顏色，並將西藏首府拉薩標記為國家首都，遭中國留學生抗議。 校方此後開會討論，決定將把台灣和中國標為同一顏色，不過此一修正目前未及實行。 台灣外交部得知此事後，對該校發出了函抗議。

公共藝術品「反轉的世界」（The World Turned Upside Down），由藝術家沃林格設計。（中央社）

LSE於3月26日展示設在學生中心外的公共藝術品「反轉的世界」（The World Turned Upside Down），由藝術家沃林格（Mark Wallinger）設計。

這件裝置藝術不同於一般認知的地球儀，而是上下顛倒，把南極置於上方，上頭標有國界、國名、首都（紅點）和一般城市（黑點）。沃林格表示：「這就是我們所知的世界，不過從不同角度來看。陌生、熟悉與可以改變，是我們用不同角度看世界時的領悟。」

不過，這件作品設立後引發不少爭議，其中之一就是將台灣標註為「中華民國（台灣）」（REP. CHINA（Taiwan）），台北被標為象徵國家首都的紅點。此外，地圖將西藏自治區的首府拉薩標為紅點，中印邊界的劃分亦不同於中國政府主張。

對此，部分中國留學生表示不滿，於是校方3日上午召開會議討論。

西藏自治區首府拉薩在地圖上標示為國家首都的紅點而非一般城市的黑點。（中央社）

與此同時，LSE的台灣留學生也發動連署聲明，「中華民國（台灣）作為一個主權獨立的國家，我們有自由民主的政治體制，遵守權力分立與法治。我們有自己的外交、國防與內政系統，中國政府對此無權干涉」，並積極參與校方會議。

不過，學校召集學生代表討論後，決定將把台灣和中國標為同一顏色，台北會從紅點變成黑點，REP. CHINA字樣也會一併被移除。

在新的地球儀旁邊，學校將會樹立告示牌，表明有些地方具有主權、領土爭議，但告示詳細內容還在討論。另外，校方也不排除每年舉辦活動，讓大家可以貼便利貼在地球儀上表達看法。

台灣外交部在得知校方決議後，已立刻由駐英代表處去函校方抗議。

地球儀的另一項爭議則是把耶路撒冷標為紅點，儘管全世界目前僅有美國等少數國家承認耶路撒冷為以色列的首都。會議中決議改特拉維夫為首都，將耶路撒冷的首都標誌移除。會議中也決定把拉薩降格為城市，中印邊界依照聯合國規定劃定。

據了解，LSE是台灣總統蔡英文的母校。

（中央社）