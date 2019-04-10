美眾院外委會通過台灣保證法　支持常態化對台軍售

今天（4月10日）是美國《台灣關係法》簽署40周年，美國聯邦眾議院外交委員會周二（9日）以口頭表決方式，通過「重新確認美對台及對執行《台灣關係法》承諾」決議案及眾院版《2019台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2019），法案將送眾院院會表決。

美國眾議院外交事務委員會通過《2019台灣保證法》，並在Facebook發布消息。（Facebook截圖）

此次初審通過的《2019台灣保證法》（H.R.2002），是由跨黨派眾議院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、首席議員麥考爾（Michael McCaul）、亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）及共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）等人連袂提出，外委會在周二（9日）舉行的法案審查會議中，以口頭表決一致通過，同時通過的還有眾議院提出的「重新確認美對台及對執行《台灣關係法》承諾」決議案。

法案：重新檢視對台交往準則

《2019台灣保證法》內容肯定台灣是美國印太戰略的重要部分，重申美國支持台灣有意義參與國際組織；支持常態化對台軍售，協助台發展及整合不對稱戰力；呼籲美國貿易代表與台重啟會談，並以簽訂自由貿易協議（FTA）為目標。該法案另敦促美國務卿檢視對台交往準則，並就檢討結果與《台灣旅行法》執行情形向國會提交報告。

法案支持將美台軍售常態化。圖為台灣空軍F-16V戰機。（資料照片／聯合報）

「重新確認美對台及對執行《台灣關係法》承諾」決議案則重申《台灣關係法》及美國「六項保證」為台美關係的基石，並鼓勵台美所有層級官員依《台灣旅行法》互訪。該決議案還敦促美總統常態性向台轉移國防裝備，並探索與台灣擴展及深化經貿關係的機會；同時呼籲國務卿繼續支持台灣有意義參與國際組織，並肯定台美在對抗恐怖主義及全球人道援助等領域的合作。

此外，美國參議院在3月26日亦提出《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）提案，謀求持續深化美台關係，加強台灣國際地位，相關法案目前還在審議中。

台灣外交部今天（10日）發出新聞稿指，美眾院提出友台法案並迅速在《台灣關係法》40周年前夕推動初審通過，殊具意義。外交部將密切關注各項友台議案未來的可能發展，並持續以務實態度，與美方共同進一步深化各層面合作夥伴關係。

美國眾議院前議長賴恩將率團訪台，參加台灣關係法40周年活動。（資料圖片）

美前眾議長賴恩將訪台

此外，台灣《中央社》今天（10日）引述「權威消息人士」指，美方將派前任眾議院議長賴恩（Paul Ryan，又譯瑞安）率團訪台，參加美國在台協會（AIT）在台北舉行的相關活動。

報道指，由賴恩率領的訪團將參加下周一（15日）在AIT內湖新館舉辦的「台灣關係法與 AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，賴恩將在酒會上致辭。

公開資料顯示，賴恩於2015年10月29日出任眾議院第54任議長，2019年1月3日離任退休。

（綜合報道）