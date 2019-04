蔡英文與華府智庫聯合演說　批北京軍事挑釁無法贏民心

在美國《與台灣關係法》立法40周年之際,台灣總統蔡英文受邀以視訊方式,在當地時間2019年4月9日晚間8時55分,從台北向美國華府三智庫發表演講。 過程中蔡英文先是稱許《與台灣關係法》體現美台共同維護太平洋地區和平的承諾,接著她話鋒一轉,提到日前解放軍戰機跨越海峽中線,稱中國正剝奪台灣參與國際的機會。蔡英文強調,會持續提高國防預算使國軍更精進,展現有效自我防衛的能力來嚇阻侵犯。

此次與蔡英文聯機的華府三智庫分別是美國智庫戰略暨國際研究中心(Center for Strategic and International Studies,CSIS)、布魯金斯研究院(Brookings Institution)、威爾遜國際學人中心(The Woodrow Wilson International Center for Scholars)。

蔡英文在演講中表示,台北再過幾小時就是4月10日,40年前的這天,《與台灣關係法》獲得通過,替美台關係開啟新頁,當時是台灣最艱難的時刻,很多人都對台灣的未來感到不樂觀,但因為當年《與台灣關係法》立法者的先見之明,使美台關係再次深化,並前所未有的穩固,成為世界上的一股良善力量。

接著蔡英文指出,《與台灣關係法》不但體現美國與台灣共同維護太平洋地區和平的承諾,同時也支持台灣發展自主防禦能力,以對抗任何形式的脅迫。蔡英文舉例,1996年3月,當時美國總統克林頓(Bill Clinton)領導的政府決定派遣兩艘航空母艦,阻止中國干擾台灣首次直選總統的企圖。

談到中國大陸,蔡英文進一步表示,中國正在剝奪台灣人民參與國際的機會,「他們這麼做不是因為台灣由民進黨執政,也不是因為我們不承認九二共識,他們是真心認為台灣人民沒有獨立參與全球事務的權利」,中國的所作所為干擾兩岸關係的良性發展,造成兩岸的不安。

蔡英文說,不到兩周前,解放軍兩架戰機跨越了台海中線,破壞了20多年來維繫和平與穩定的默契。美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)在Twitter發文表示,「中國的軍事挑釁無法贏得台灣人民的心,只會加強世界各地人民珍視民主的決心。」我們完全同意。

蔡英文指出,在《與台灣關係法》立法四十周年之際,她要確保台灣人民能夠堅持民主信念,繼續享有免於恐懼與脅迫的生活。

蔡英文受邀以視訊方式向美國華府三智庫發表演講(台灣總統府)

蔡英文演講結束後,威爾遜國際學人中心亞洲計劃主任鄧志強(Abraham Denmark)提問,面對中國大陸的壓力,台灣要如何確保擁有自我防衛的能力? 蔡英文回答,儘管我們努力釋出善意,中國對台灣的侵犯卻有增無減,海峽中線存在有其原因,兩岸都尊重這條中線的劃分,這20多年來降低雙方的衝突風險,但中國現在不尊重中線,這並非民進黨政府的挑戰,而是台灣民選政府的挑戰,也是對台灣民主自由生活方式的挑戰。

蔡英文指出,台灣會持續提高國防預算,使國軍更精進,更有戰鬥力,並利用供應鏈實力打造新型國防武器,台灣國造潛艦預計會在2024年運轉,至於無法建造的項目,也會向美國采購,「我們所做的一切並非想追求對抗,而是要展現有效自我防衛的能力來嚇阻侵犯」。