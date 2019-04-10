【台灣關係法40周年】馬英九：要改善兩岸關係　美國人幫不上忙

今天（4月10日）是美國《台灣關係法》簽署40周年，台灣前總統馬英九表示，這部法律過去40年發揮它的既有功能，但如今情勢發生變化，該法也有做不到的事情，例如在改善兩岸關係方面。

馬英九出席電台活動，談及對《台灣關係法》的看法。（中央社）

《台灣關係法》簽署迎來40周年的同時，從美軍電台轉型為台北國際社區電台的ICRT亦成立40周年。為慶祝《台灣關係法》40周年，該電台下午在台北信義區舉行記者會，邀請前總統馬英九和藝人座談。

馬英九回憶1979年《台灣關係法》立法時，他正就讀於哈佛大學，同時在做很多幫助台灣的事情。由於當時台美剛斷交，他「內心非常悲憤，從那時開始展開一連串參加遊行、抗議示威的活動」。

談及《台灣關係法》對台影響，馬英九表示，雖然美國與台灣斷交，但「除斷交以外其他都保留住」是這個法最大的用意，「就我們學法律來看，這是非常amazing」。

馬英九提到，《台灣關係法》至少在這40年裏發揮了它既有的功能，不過現在的情勢有些不一樣，「像最近突然說要賣F-16V，又不賣了」，而蔡英文採取「非常強烈的態度」與大陸打交道，「這都不是一個令人感到欣慰的現象」。

馬英九認為，台灣關係法當然可以發揮很大的功能，但是也有做不到的事情，「要跟大陸改善關係，只有靠自己，美國人幫不上忙」。

（中央社）