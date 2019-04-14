台氣象衛星「福衛七號」將赴美發射　蔡英文：科技外交里程碑

台灣的氣象衛星「福爾摩沙衛星七號」（簡稱「福衛七號」）周一（15日）將啟程赴美，計劃6月22日發射升空。「福衛七號」接續2006年發射的「福衛三號」，由6顆微衛星組成，預計於太空中執行5年任務，主要進行全球氣象預報、氣象變遷研究及電離層動態監測。 台灣總統蔡英文周日（14日）出席福衛七號啟運儀式時表示，肯定福衛七號團隊多年努力，福衛七號是拓展台灣科技外交的重要里程碑。未來颱風路徑、梅雨及暴雨等預測將更準確，將有效守護台灣安全。

蔡英文14日出席福衛七號啟航儀式。（中央社）

蔡英文上午出席太空中心舉行的啟運儀式，親自宣布將在6月22日發射福衛七號，該衛星將會肩負氣象觀測任務，超越地形或天候限制，掌握到更精準的氣象資料。

蔡英文說，尤其因應台灣的需求，福衛七號會特別加強對中低緯度地區的觀測效果。未來台灣對颱風路徑預測，以及梅雨、暴雨等劇烈氣候的預報準確度都會大幅提升，可以有效守護台灣的環境安全。

蔡英文又指，該衛星也是拓展台灣科技外交的里程碑，是台美有史以來最大型的科學研究合作計劃。往後取得的觀測資料將可分享到其他國家，貢獻於全人類福祉。

她強調，行政院長蘇貞昌上任後簽署了第三期的「國家太空科技發展長程計劃」，為期10年，投入新台幣251億元（約合64億港元）。未來台灣要繼續精進太空自主研發技術，走在時代的尖端，把握太空產業鏈的效益。這次福衛七號的系統設計、地面操控規劃和資料處理是在台灣完成，這也是發展太空經濟效益關鍵的一環。

（中央社）