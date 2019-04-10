首張黑洞照片曝光　兩岸科研團隊皆有貢獻

全球首張黑洞照片，今天晚上9點07分曝光，由全球科學家組成的研究團隊，在美國華盛頓、智利聖地亞哥、日本東京、比利時布魯塞爾、中國上海以及台北6地同步，向全球觀眾直播集合全球頂尖望遠鏡之力，首次完成的黑洞影像，解開宇宙最大的奧秘。 此次能「拍攝」到人類史上首張黑洞圖片，來自中國大陸及台灣的科學家皆有貢獻。其中中國大陸多個機構及大學均直接參與研究；而台灣中央研究院的天文及天文物理研究所，則主要協助在觀測站架設天文望遠鏡。

科學家在記者會上公布首張黑洞照片。（Event Horizon Telescope Facebook）

2017年的4月5日到14日之間，來自全球30多個研究所的200多名科學家們開展了一項雄心勃勃的龐大觀測計劃，利用分布於全球不同地區，包括美國、墨西哥、智利、法國、格陵蘭島和南極的八個射電望遠鏡陣列組成一個虛擬望遠鏡網絡，讓人類第一次看到黑洞的視界面。這個虛擬的望遠鏡網絡被稱為「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope， EHT），其有效口徑尺寸將達到地球直徑大小。

2019年4月10日，在上海，EHT項目和中國科學院共同發布人類史上首張黑洞照片。（視覺中國）

據《南華早報》報道稱，目前尚不清楚參與此次EHT項目的200多名研究人員中有多少來自中國，但中國的天文學家為EHT項目做出了重要貢獻是不爭事實。北京大學物理學院天文系主任吳學兵教授說，他所在的天文系就參與了此次項目。

報道進一步指出，中國科學家在資金支持，計算機建模和數據分析方面都做出了貢獻。 EHT陣列的觀測只持續了幾個小時，但研究人員花了將近一年的時間才將碎片圖像合並成一張完整可信的圖片。

吳教授指出，「處理的數據量非常大。對於任何一個國家來說，這都是一項不可能單獨完成的任務，需要全球合作才能完成。」

台灣中央研究院10日晚間舉辦「事件視界望遠鏡（EHT）」 計劃全球同步記者會，發表最新取得的重大成果，會中公布人類史上首次的超大質量黑洞影像。會後研究團隊合影留念。（中央社）

至於台灣的中央研究院天文及天文物理研究所，此次主要協助在觀測站架設天文望遠鏡，並且參與黑洞觀測計劃。格陵蘭望遠鏡計劃負責人、中研院天文所研究員陳明堂直言︰「在很短時間內，要在溫度經常低於攝氏零下30度的嚴峻環境中架好一座新望遠鏡，必須克服很多困難，而今它已成為北極唯一的次毫米波電波望遠鏡。」