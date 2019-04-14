台國防部「投誠食品」勸解放軍投降　大陸媒體：以武拒統死路一條

台灣國防部別出心裁，今日（14日）展示新製作的「投誠食品」，在蛋捲、餅乾、杯麵、牛奶糖等的包裝上印上簡體標語，呼籲敵人投降。 大陸的傳媒獲悉相關新聞後，立即找來台灣網民的留言，指台灣國防部鬧笑話，又批評台灣當局未明白「以武拒統是死路一條」。

台灣國防部設計的「投誠杯麵」。（聯合新聞網）

台灣國防部心戰大隊今天在台北市「文化營區」展示心戰作業車，同時展示自行包裝招降敵軍用的「心戰食品」。大隊透過市面出售的蛋捲、餅乾、杯麵、牛奶糖，在包裝上加印簡體字標語，變身「投誠杯麵」、「投誠牛奶糖」等，包裝盒還印上最近的投降地點，地點根據不同的部隊而改變。

文宣心戰處長樓偉傑表示，標語內容強調民主自由的可貴，揚棄對專制統治的政權為主軸，是要針對大陸對台灣文攻武嚇的訊息進行有效的反制。但心戰大隊長王宜弘則表示，所謂「投誠食品」只是一般心戰文宣品，否認針對解放軍。

人民日報旗下的海外網亦有跟進，並形容台灣製造這些「投誠食品」是「腦洞清奇」，海外網又羅列一堆聲稱是台灣網民的意見，指台灣當局「吃太飽沒事幹」、批評台灣政府思想落伍，又反問台灣當局何時才明白大陸說的那句「以武拒統，是死路一條」。

（聯合新聞網／海外網）