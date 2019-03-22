「愛奇藝」台灣站恐下架？　台灣陸委會：未開放陸資影音串流平台

「騰訊視頻」等數家大陸影音串流平台（OTT）日前傳出，將循「愛奇藝」模式在台設站，透過代理商處理台灣業務。 台灣陸委會副主委邱垂正周四（21日）表示，OTT並非開放陸資來台的項目，台灣企業依照規定不得代為從事相關業務活動，經濟部正進行查處，若查明有違反兩岸條例，「愛奇藝台灣站」將會被下架。

大陸串流影片平台愛奇藝早前曲線落地台灣。（網站截圖）

台灣經濟部投審會曾於2016年駁回愛奇藝在台設立子公司的申請，愛奇藝於是透過在台代理商「歐銻銻娛樂」代為處理經銷、宣傳等營運業務，擁有許多付費用戶。

陸委會21日召開記者會，副主委兼發言人邱垂在會上指出，OTT並非開放陸資來台項目，陸方亦未開放台灣OTT赴陸落地。依據兩岸人民關係條例第40條之1規定，中國大陸營利事業非經主管機關許可，並在台設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動。在經濟部查明違例後，將下架「愛奇藝台灣站」。

此外，對於愛奇藝在台刊登廣告，他表示相關案情正在查處中，兩岸條例第34條規定，未經許可的中國大陸勞務或服務事項，不得在台灣從事廣告。若違反將處新台幣10萬至50萬元罰款，相關廣告則會被下架。

對於愛奇藝台灣站恐被下架，歐銻銻娛樂回應，歐銻銻娛樂是台資公司，合法設立並誠實繳稅；至於愛奇藝台灣站是否會被下架，歐銻銻娛樂則說無法代為回應。愛奇藝台灣站則未回應陸委會說法，愛奇藝過去認為自己經營的是「資訊服務業」，符合台灣開放陸資經營的規定。

（綜合報道）