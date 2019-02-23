【有片】台男租車溝女出車禍　索償不果記恨好友　18年後登門殺人

陳姓男子十八年前疑撞壞林姓男子承租的轎車，林近來找上門索討當年十二萬元修車費未果，昨晨趁陳出門時，涉嫌持刀殺人。陳的妻子及兩名讀國小的孩子目睹凶案，驚嚇大哭，鄰居聞聲持鐵條等器物令林棄刀投降，經員警到場逮人。陳送醫不治，警方將林依殺人罪嫌移送法辦，經檢方聲押禁見獲准。

高雄林姓男子為討十八年前一筆十二萬元修車費用，涉嫌持刀殺死陳姓男子，警方將林移送檢方偵辦。（聯合新聞網）

高雄市警方調查，同為卅八歲的林姓及陳姓男子是舊識。林供稱，十八年前陳因沒有汽車駕照，由他出面承租轎車載陳去把妹。沒想到對方趁機開走轎車，途中發生自撞車禍，轎車受損。事後雙方與租賃車行和解，林家以五十萬元買下這輛轎車，但修車費花了十二萬元。林多年來向陳索討這筆錢未果。但陳妻說，沒欠林的錢。

林去年八月在臉書上發現陳的下落，便在臉書及網路上留言罵人，陳去年八月控告他妨害名譽等罪，目前檢方偵辦中。林挨告後曾在自己臉書留言「君子報仇三年不晚，我跟你沒完沒了」等。林本月十八日到高雄市鳳山區被害人住處，在信箱放置一封信內文寫著，「你再不處理，三天後來找你」，被害人隨即報警。林前天清晨登門索討修車費，陳錄下林承認寄發恐嚇信的錄音後，到派出所提告恐嚇。

昨天清晨六點四十分，林再次上門理論，陳因趕著上班不願多理會，林就從後方拉住被害人衣領。陳說「要做什麼，你有證據就給我告」，林拔出一把忍者刀揮砍。陳搶刀時手部中刀，大喊「殺人」，鄰居黃姓父子等人聞聲報警，並抄起鐵條等器物下樓救援。

陳與林扭打之際，左腋下及腳部再各中一刀後倒地。陳妻及就讀國小四、五年級的兒女目睹凶案，飽受驚嚇大哭，陳妻大聲呼喊丈夫的名字。黃姓父子見狀喝令凶嫌「把刀放下」，林把刀丟在地上，經員警趕到逮人。

林供稱，刀子是放在機車前方置物籃，因陳拉倒機車後，撲上來要搶刀，刀子才會插到死者體內。林堅稱，不是故意要殺人，拿刀只是要嚇對方。

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