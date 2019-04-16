【2020台灣大選】郭台銘刊文談參選總統：需先說服自己為何而戰

台灣首富、鴻海集團董事長郭台銘今日（16日）首次表示有意競逐台灣總統之位，又稱可能會在這兩天內決定。 郭台銘中午透過Facebook刊文，稱自己適不適合（選總統），除了大家的看法，最重要的是他需先說服自己為何而戰、才能在未來的路上無所畏懼，勇往直前。

郭台銘在文章結尾貼出與友人傳偈的內容，當中說到：「聰者：稍安勿燥覓樑楝、智者：三思謀定而後動、明者：和平運轉待解凍。」他說，現在正在思考應該做聰者、還是智者、還是明者。（郭台銘Facebook）

郭台銘指出，台灣被摒除在許多國際貿易協議外，造成台灣廠商在關稅及相關競爭基礎上、最少都要多5%以上的成本，只有少數特殊國際競爭力的廠商才能活得好。而這個影響最大的就是中小企業，中小企業不強，一般就業人口就減少，平均薪資就難漲，這都是經濟成長數據再美好、也無法讓大家覺得有感的原因。

郭台銘說，創業45年來，風風雨雨，各種挑戰都有，要下決定，做決策，他從不逃避，也義無反顧，但現在卻是躊躇不前。這一個月以來，有許多好朋友、長輩找他，都是「有備而來」，帶來國際局勢分析、區域經貿調查等數據指標。他自言不擔心會失去什麼，而是真的很認真的想，若他真的要做，他可以「改變什麼，做什麼，達成什麼？」

籲國民黨參選人警惕：立不了制度，無以服人

郭台銘說，尤其是對現在20歲的年輕人，國際上兩權相爭，科技改變世界，全球化競爭的襲擊下，2020之後的領導方式，關係了台灣年輕人未來的20年。他自言，在自己創業的公司是「自己說了算」，但站在台灣的立場上，卻是不同的折衝與說服的過程。適不適合（選總統），除了大家的看法，最重要的是需先說服自己為何而戰、才能在未來的路上無所畏懼，勇往直前。

郭台銘續指，若真的要選（總統），看到現任總統和前任行政院長的狀況，他想所有國民黨有機會的選舉人，是真的要警惕，立不了制度，無以服人，作用力越大，反作用力越大，不要為了選舉陪葬所有，選舉候選人和政黨競爭要對良性發展有助力。他又認為，這和他要不要做無關，是為了走一條長遠的路，對一條年輕人有希望的路。

郭台銘在文章結尾貼出與友人傳偈的內容，當中說到：「聰者：稍安勿燥覓樑楝、智者：三思謀定而後動、明者：和平運轉待解凍。」他說，現在正在思考應該做聰者、還是智者、還是明者。