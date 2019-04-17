曾逼長榮空姐幫忙脫褲擦屁股　胖洋漢3月於泰國蘇梅逝世

今年1月，一名胖洋漢在長榮航空的航班上要求幫求空姐幫忙脫褲子擦屁股，導致空姐留下痛苦經歷。事件引發熱議，長榮事後將該名乘客列入黑名單。 今日（17日）長榮方面透露，計劃向該名乘客告知拒載一事時，得悉對方於3月初在泰國蘇梅島逝世，目前正與其家屬商討退票事宜。

該白人男子身形龐大，目視約200公斤，需要坐輪椅，1月乘搭長榮航空的班機時，不斷要求空姐提供各種不合理的服務。(資料圖片)

長榮空姐今年1月時在臉書爆料，指被一名體型龐大的外國男乘客逼「脫褲子、擦屁股」，還要求deeper（深一點），留下難以抹滅的創傷。該長榮空姐其後在工會陪同下召開記者會，聲淚俱下訴說遭遇。

事後有指該胖洋漢將於5月從台灣乘飛機回美國，長榮工會也要求拒載，長榮航空發言人柯金成先前表示，日後除有依法不得不提供服務之情形外，將不再提供運送服務給這名旅客。

但在今日，長榮方面指出公司透過美國律師通知未來將拒載該乘客時，得知該名乘客因病已於今年3月初在泰國蘇梅島離世，長榮航空法保室課長程兆暘則表示，公司與洋漢的家屬辦理退票手續；至於心理受創傷的空姐，公司也會依照勞保局核定，給予假期，但相關司法進度、細節則無法透露。

長榮早前已協助受辱空姐向該名乘客提出訴訟，但現時乘客已過身，恐怕難以再追究。

（綜合報道）