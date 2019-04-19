【2020台灣大選】回應國民黨徵召　韓國瑜：要顧高雄市民感受

國民黨主席吳敦義今天（19）接受廣播專訪表示，未來仍會藉徵召初選方式，讓韓國瑜參入國民黨黨內初選，但前提是韓國瑜要有意願。 韓國瑜下午回應稱，他身為高雄市長，當前第一要務就是要服務市民，顧好高雄市建設、經濟，現階段一心一意為高雄市打拼。

了解郭台銘將參選消息後，韓國瑜大讚郭台銘有「通天本領」。（中央社）

對於徵召，韓國瑜表示，他一定要傾聽市民聲音，顧及市民感受，先前擔任北農總經理時，也是全力照顧農民、勞工與消費者，「做什麼就要像什麼」。

韓國瑜強調，身為高雄市長，絕對不可能凡事都為自己打算，必須以市民為第一，做人要顧好本分，知道自己的立足點，至於和國民黨主席吳敦義的「吳韓會」，韓國瑜表示目前未有進一步接觸。

韓國瑜坦言，自己年輕時「曾經荒唐過」，雖然握有權力，心中卻無選民，後來重新回到職場，歷經北農總經理、高雄市長，「現在不一樣了！」未來若和吳敦義主席會談，他也會真誠表述。

何謂「顧及市民感受」？韓國瑜指，感受有很多層面，例如市政大小事，不會只是「出不出來參選」的選項 。

郭台銘在Facebook回應國民黨徵召韓國瑜的消息。（郭台銘Facebook）

媒體追問，鴻海董事長郭台銘是否「卡韓」？韓國瑜則回應，所有參選總統的候選人應該要思考可以為老百姓做什麼？不要只想著權力，這樣會離老百姓愈來愈遠，誰卡誰也不是重點，重點是要知道老百姓到底要的是什麼。

對於國民黨徵召韓國瑜，郭台銘早前在Facebook回應說，非常樂見吳敦義主席廣邀賢才，藉由開放的競爭，讓所有優秀的同志都有機會參與初選，感謝吳主席幫忙國民黨找回黨魂。他表示，希望經由好的制度，讓所有愛中華民國的人團結在一起；我會在國民黨初選過程中，盡全力在所有黨員及社會大眾面前，證明他是最適合的人選。

（聯合新聞網）