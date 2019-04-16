【韓國瑜訪美】史丹福大學演講談勝選：沒有「韓流」只有民意

高雄市長韓國瑜持續訪美行程，當地時間周一（15日）下午在史丹福大學演講，談自己如何由過氣政客，成功在「深綠」選區插旗得勝，重申「從來就沒有『韓流』，只有民意而已。」

韓國瑜上午先與史丹佛大學學生座談，會上解釋自己日前「20字口號」的用意。（高雄市政府）

韓國瑜上午到史丹佛大學，先與與20多名學生座談，談及學生關心的經濟和兩岸關係等議題，稱2020年後將面臨極端政治帶來的高風險，因此他才會提出「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」20字口號，目的是讓「台灣安全、人民有錢」。

他中午出席不公開午宴，與前美國駐阿富汗大使Karl Eikenberry、特朗普政府前國安顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster），以及前國家情報總監辦公室副總監Thomas Fingar用餐。午宴結束後，韓國瑜參觀了史丹福大學胡佛研究所檔案館，閱覽有關近代台灣的珍貴史料收藏，包括兩蔣日記檔案。

韓國瑜下午在史丹福大學對百餘名師生發表英文演說，主題是「我的高雄之路：重塑台灣政黨政治和重視公僕在現代民主中的角色」。他用一名美麗女子被3人追求來比喻台灣與中國大陸、美國和日本的關係，稱台灣就像個漂亮女子，周旋在美國、大陸與日本之間，「可以愛上3個不同的人，但不會和其中任何一個人結婚。」

韓國瑜夫婦15日中午拜訪胡佛檔案館，閱覽有關近代台灣的珍貴史料收藏。（中央社）

韓：台灣要重塑政治生態

演講聽眾提問踴躍，有史丹福大學醫學院教授問韓國瑜「有甚麼價值是不能改變的？」韓答稱「小時候是友情，長大是親情，後來是愛情。」另有研究人員問韓「參選高雄市長的心情是怎樣？」韓回答「看到美女在海裏，有個男生跳下去救，上岸後問，是哪個王八蛋把我推下去的」，就是他當時參選的心情。

韓國瑜演講後受訪指出，透過這場演講想傳達一些新觀念，因為2018年選舉後，台灣人民開始清醒過來，只為政黨服務而忘記為公民服務的政治要逐漸被淘汰。台灣需要重塑政治生態，政治人物的存在是為廣大人民，不該被某些派系、政黨所操控。

有電視台記者問韓「部分台灣學生覺得你的演講沒新意？」韓回答，他不是變魔術的，聽完演講有沒有因為雙向溝通得到收穫，並產生激盪才是重點。

（聯合新聞網）