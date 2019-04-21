【台灣大選】綠營最新民調：賴清德支持度勝韓柯　蔡英文民望最低

在台灣，親綠營機構台灣民意基金會今日（21日）發布2020總統大選最新民調，顯示前行政院長賴清德無論面對高雄市長韓國瑜，抑或是與韓國瑜、台北市長柯文哲3人角力，支持度皆為最高；反觀現任總統蔡英文在以上2種選戰組合下，民調支持度都最低。

民進黨2020年總統大選黨內初選，前行政院長賴清德（ 中）18日前往民進黨中央黨部登記，並繳交登記費新台幣400萬元以及民調費用100萬元。（中央社）

根據民調結果，若柯文哲不參與大選，韓國瑜將以47.9%的支持度贏過蔡英文的39.6%；若由賴清德披綠袍出征，情勢則反轉，賴將以46.2%的支持度「險勝」韓國瑜的41.7%。

若柯文哲參選，民調顯示韓國瑜將以35.8%的民調支持度獲勝，領先柯文哲的27.9%及蔡英文的27.5%，但當民進黨改由賴清德上陣時，賴清德以33.2%的民調支持度獲勝，韓國瑜則跌至第二名的31.1%，柯文哲則位居末位，僅27.8%。

在政黨認同方面，當藍綠對決時，有79.5%的民進黨認同者力挺蔡英文；賴清德則有87.5%的綠營支持者相挺，顯示賴清德凝聚及整合民進黨內部的能力更強。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，蔡英文要跨越差距相當困難。（資料圖／中央社）

蔡民調微升 賴擁壓倒性優勢

由於民進黨總統初選仍在協調階段，但若蔡、賴協調失敗，最終將以「全民調」一決勝負。此次民調也進行黨內互比，推估蔡賴之爭的結果，發現有49.9%的人支持賴清德，完勝蔡英文的27.7%，雙方差距22個百分點，賴具有壓倒性的優勢。

另一方面，蔡賴競爭激烈，雙方隔空交火，挺蔡陣營暗批賴「不團結」、「偷襲」、「沒有誠信」等，且提出所謂「初選必敗」、「初選分裂」等論點，確實有某種程度的效果。與該基金會3月的民調相比，賴清德的支持度從55.1%下降至今次的49.9%，而蔡英文的支持度則緩步上升，從26.0%微幅上升至27.7%。

民調：理想總統特質賴完勝蔡

民調還列出「理想總統的7項特質」，包含關心一般老百姓的需要、促進台灣經濟發展、為台灣帶來所需要的改變、具有強有力的國家領導能力、誠實且值得信賴、處理複雜的兩岸關係、提升台灣的國際地位和尊嚴。

結果顯示，賴清德以上7項特質皆遠勝過蔡英文，兩人差距最大的是「關心一般老百姓的需要」，賴清德高出蔡英文32.6個百分點；最小是「提升台灣的國際地位與尊嚴」，賴清德亦贏蔡英文9.4個百分點。

（綜合報道）