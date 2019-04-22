【家庭慘劇】新北小姊弟疑遭迷暈勒斃　親父逃逸無蹤或畏罪自殺

台灣新北市泰山區21日晚間傳出人倫慘劇，一名40歲吳姓男子與前妻離婚後帶着7歲兒子同住，21日與前妻照顧的10歲女兒見面時，疑趁機落藥將兒女迷暈後勒斃。由於吳男犯案後潛逃無蹤，警方正全力追查其下落，但不排除他已畏罪自殺。

新北泰山區驚傳小姊弟陳屍父親住處。圖為小姊弟的生活照。（吳男Facebook）

警方調查，吳男和前妻都是某電子公司員工，去年2月離婚，雙方協議由前妻照顧女兒，吳男則照顧兒子，每個周末將兒女帶給對方探視，周日傍晚5時將兒女送回住處。

吳男前妻上周五（19日）晚間把女兒帶到吳男在泰山區的住處，依慣例吳男應在21日傍晚將女兒送回前妻的三重區住處，但他當晚遲遲未送回女兒。前妻發覺有異且吳男手機關機，便請吳父到吳男的住處查看。吳父在睡房看到上下鋪都蓋着厚重棉被，掀開發現小姊弟已經死亡，隨即向警方報案。

警方勘驗發現，吳男女兒、兒子分別陳屍於上下鋪，雖無掙扎痕跡，但兩人頸部有遭到重壓痕跡，並因缺氧而導致臉色黑青，至於疑似害死親生兒女的吳男則下落不明。

警全力追查親父下落

吳男前妻表示，上周六（20日）晚間還與吳男視訊，當時看到姊弟兩人都在吳男家，且最近她與吳男感情回溫，感覺不出吳男有異狀，沒想到釀成人倫悲劇。

警方調閱閉路電視畫面，發現吳男21日傍晚5時曾在住家巷弄現身，之後失去音訊。由於吳已將手機關機，無法透過基站及手機定位搜尋位置，加上他又將身份證件、錢包及信用卡全數留在家中，警方懷疑吳恐畏罪自殺，正全力追捕。

（綜合報道）