投注站用來販毒？台議員踢爆台北、新北九間彩券行可以買到毒品

台北市議員徐立信踢爆雙北有9家彩券行買得到毒品，上午舉行記者會指出有假釋犯向他陳情，有毒販利用彩券行販毒，雙北有9間彩券行可以買到毒品，他聽了大吃一驚，實地探訪，發現這些台彩的投注站，不僅販售安非他命、海洛因，還有毒蟲直接在後面小房間內吸食。

台北市議員徐立信踢爆雙北有9家彩券行買得到毒品（vcg）

士林分局社子派出所4月15日接獲報案後，到社中街1處彩券行，盤查現場陳姓負責人持有二級毒品安非他命2小包，分別毛重4.36克、0.23克，在場的吳男持有二級毒品安非他命2小包(重0.58克)，偵訊後吳男坦承曾經向陳男購買過毒品，全案依違反毒品防制條例偵辦。

對於議員爆料雙北有還有8家彩券行涉毒，警方初步調查，士林有2家、中山1家、文山2家，另外，土城、新莊1 家，三重有2家，台北市刑大與士林、文山一、中山分局將組成專案小組，與新北市警局擴大偵辦中。

議員徐立信指出，他接獲陳情後，經派人採訪文山區販毒的彩券行，老闆說現在沒有硬的(安非他命)、只有軟的 (海洛因)，若要，可以去看三重、社子、新莊那裡都有，後來去社子去問，真的有在賣，還可到房間，還有提供吸食器 。徐立信說，毒販竟可用彩券行店面大剌剌販毒，警方還沒有查獲，問題非常嚴重。

徐立信說，據他了解，目前安非他命一公克市價800元，因查得兇，現在行情1500元，但彩券行賣的更高，1公克達2400、2500元，價差是給彩券行的經營者去賺，所以老闆1g可賺900元的暴利。

徐立信說，毒販還利用殘障者對法律的無知，說有身心障礙手冊，法律上比較同情，可以不處罰、免刑，因此才有彩券行從事販毒。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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