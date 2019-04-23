【2020台灣大選】拒解釋無法初選聲明　韓國瑜：仔細看一定看得懂

高雄市長周二（23日）就其是否參選2020年台灣總統大選國民黨黨內初選發聲明，表明「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，但同時又提到「我願負起責任，不計個人得失榮辱」。

聲明隨即引來不少解讀及質疑，韓國瑜同日下午偕市議員出席定期遊港航班開航宣傳記者會時，卻不願再多做說明，僅稱「透過文字去了解我心裡所想的，其他就不再表述了。」

韓國瑜下午出席另一場記者會時，不願再就上午的聲明多作說明。（中央社）

至於被問到發表聲明後，心情是否較為輕鬆，韓國瑜稱「我一直都很輕鬆，一直都很平常心」，並再次表示「請大家仔細去看聲明稿，有很深的內心反應在裡面，仔細看一定看得懂。」

另一方面，韓國瑜在聲明批評「長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩」，被解讀是不點名批評國民黨，對此黨主席吳敦義強調「沒有這個事，沒有這些事，一切都是公正公開，也沒有甚麼權貴。」

對於韓國瑜的批評，吳敦義強調「沒有這個事，沒有這些事，一切都是公正公開，也沒有甚麼權貴。」（聯合新聞網）

韓國瑜妻子李佳芬在受訪代丈夫稱「背後被開槍的感覺很不舒服」，對此吳敦義澄清「沒有一個人有對他開過槍，從頭到尾，只有任命他去當高雄市黨部主委，然後提名他參選高雄市長，也都有當面跟他談」。而鴻海董事長郭台銘參選，吳敦義則稱國民黨事先沒有跟郭台銘接觸，只是在郭台銘表明會參加初選後，為其舉辦一個榮譽狀表揚典禮。

（綜合報道）