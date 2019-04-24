【2020台灣大選】國民黨訂特別辦法　納入韓國瑜全民調提名

在台灣，國民黨今天（24日）下午召開中常會，通過中常委姚江臨等人的提案，將針對2020總統大選的黨內初選提名訂定特別辦法，以全民調決定最後的總統提名候選人，並且主動徵召納入不能表態的高雄市長韓國瑜，與其他參選人競爭民調結果。

國民黨發言人歐陽龍在會後記者會上表示，黨內初選將納入韓國瑜，以全民調方式進行。（直播截圖）

國民黨中常會通過提案，以全民調方式進行黨內總統初選，並主動徵召納入韓國瑜，與鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等已表態的參選人共同競爭民調。中常委並建議，前行政院長張善政應比照韓國瑜模式，主動納入民調競爭。

至於具體的初選辦法，有中常委建議由黨中央主辦，以公平公正的原則，透過參選人協調同意找出3至4家民調公司進行。第一輪民調若有明顯結果，即領先者的差距超過5%誤差範圍，則直接提名其代表國民黨參選總統；若領先者的差距在5%誤差範圍內，誤差範圍內者再做第二輪民調，勝者直接提名代表國民黨參選總統，不過最終辦法將在以後的中常會討論後通過。

國民黨主席吳敦義特別指出，要考慮韓國瑜處境，目前高雄市議會在會期中，因此民調時間將安排在6月5日高雄市議會定期會結束後進行，相關時程將在5月中旬公告。

（綜合報道）