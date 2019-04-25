【2020大選】賴清德引當紅台劇：若黨取消初選　惡的距離就非常近

台灣2020總統大選箭在弦上，民進黨黨內初選正進行協調，有傳媒爆料黨主席卓榮泰會以辭任換取取消黨內初選，前行政院長賴清德周三（24日）對此引用當紅台劇《我們與惡的距離》表示，「如果真的不幸走到這個地步，那民進黨真的離惡的距離就非常近了。」 另一方面，台灣總統蔡英文出席網絡talk騷節目，對賴清德、鴻海董事長郭台銘送上「心裏話」，對賴表示「1加1一定大於2，支持者想看到我們合作」，對郭則揶揄「選總統不需要媽祖託夢，自己決定就可以了。」

賴清德表示，若民進黨取消初選，與惡的距離就非常近。（資料圖片）

賴清德投入民進黨總統初選，挑戰蔡英文連任之路。他周三（24日）去看電影「復仇者聯盟4」並提到，這些英雄們個性迴異、經歷坎坷，甚至曾相互對峙，但面對共同的巨大危機時，他們都盡其所能，力挽狂瀾，不只為個人，而是為守護共同目標。他說，自己最喜歡美國隊長，因為美國隊長富有同情心和正義感，在關鍵時刻發揮領導風範，一心一意堅定守護家園。

對於外界傳出卓榮泰會以辭黨主席換取取消黨內初選，卓榮泰已回應指「這個劇本不好啦」，賴清德則說，千萬不要走到這個地步，「如果真的不幸走到這地步，那民進黨真的離惡的距離非常近」。他認為，若此民進黨不僅很難取信於社會，對台灣民主社會來說，亦恐為最黑暗的一天。

賴清德表示，他希望大家能遵從民主程序，不要讓主席卓榮泰為難，他相信卓榮泰一定會堅定捍衛民進黨民主價值，推進初選制度。「希望民進黨能夠離民主很近，不要距離惡很近。」

蔡英文在talk騷上大談台灣的民主價值。（Facebook）

蔡英文籲賴清德合作

另一邊廂，台灣總統蔡英文出席網絡talk騷節目《博恩夜夜秀》，主持人曾博恩請她說出對賴清德的「心裏話」。蔡英文說，「1加1一定大於2，支持者想看到我們合作，我們就應該合作，我們一起來度過最具挑戰性的時刻。」對於同樣表態參選的鴻海董事長郭台銘，蔡英文說，「郭董事長，選總統不需要媽祖託夢，自己決定就可以了。」

被問及英文能力是否比台北市長柯文哲好，蔡英文立刻回答「Of course」。至於前總統馬英九是否有交接機密檔案，她則回答「機密檔案是沒有，但是有留下很多該處理沒處理的事。」

蔡英文表示，民主是台灣最重要的價值，國際社會敬重台灣，是台灣有好的民主機制，可以有自由的生活，如果沒有民主，台灣人所珍惜的價值就不存在。

（中央社）