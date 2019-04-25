撰稿人指韓妻李佳芬搶韓國瑜傳記版稅　李：之前沒發現有這筆錢

由高雄市長韓國瑜口述、台灣知名傳媒人黃光芹撰稿的韓國瑜傳記《跟著月亮走》，日前爆發版稅爭議。韓妻李佳芬遭黃光芹指控拿走書籍版稅新台幣150萬元（下同．折合38萬港元），並剝奪海外版權。李佳芬昨天對此指出「是黃光芹主動表達要放棄版權」，但未能釋除公眾疑慮。 李佳芬今天（25日）中午再度出面說明，稱她是聽到黃光芹的說法後，去問了出版社才知道有這筆版稅，這筆錢還在銀行戶口內沒有動，未來會拿出來作公益，照顧弱勢。

黃光芹與韓國瑜的合影。（Facebook）

著名傳媒人黃光芹周三（24日）指，韓國瑜《跟著月亮走》一書的版稅150萬元是由韓妻李佳芬領走，李佳芬還拿走海外版權。李佳芬當日就此發出說明，指黃光芹主動表達要放棄版權，只要稿費，因此由她支付給黃光芹20萬元稿費。韓國瑜今天（25日）上午被傳媒追問時稱，他不回答該問題，相信妻子李佳芬會向各界說明。

韓國瑜妻子李佳芬。（聯合新聞網）

李佳芬：實得70多萬元 差了2倍

李佳芬中午再度出面說明，表示她聽到黃光芹的說法後去問了出版社，才知道有150萬這筆版稅。她昨天趕快去查詢韓國瑜的銀行戶口，發現出版社匯入韓國瑜帳戶的錢，扣掉稅金實際收到97萬餘元，再扣掉給黃光芹的20萬元，只有70多萬元，「這要趕快說清楚，（與150萬）差了2倍，我先生要說我藏了私房錢。」

李佳芬表示，之前她並不知道版權屬於黃光芹和出版社，其實出這本書的主要目的並不是賺錢，是黃光芹和出版社當時好意問她「是否選前出個書」，可以用版稅補貼韓國瑜的選舉經費。但由於選舉期間繁忙，直到選後黃光芹提起此事，才出版該書講述選舉過程。她說，這筆錢還在銀行戶口裏，都沒有動到，未來會拿出來作公益，照顧弱勢。

（綜合報道）