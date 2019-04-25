【2020台灣大選】韓國瑜：「冒牌韓粉」分化藍營　籲網絡「打假」

高雄市長韓國瑜昨天（24日）在Facebook貼文，指「『愛與包容』永遠在、『冒牌韓粉』請退散」，指有「冒牌韓粉」騷擾、製造仇恨，他還呼籲「好朋友」加入「打假」行動。

23日，韓國瑜發表了對於2020總統大選的看法及心聲。（網絡圖片）

韓國瑜此前發表對於2020總統大選的看法及心聲後，他不願回答媒體有關2020總統大選的提問，但他在24日晚上透過Facebook做了回應。

韓國瑜貼文，說「愛與包容」永遠在、「冒牌韓粉」請退散。他說，知道自己一番心底話，對於許多人來說恐怕不甚中聽，殊不知連累了許多黨內議員與立委辦公室人員，一整天疲於奔命地應付各種詢問，他致歉。

他表示，作為一個從選戰250天到就任120天都戰戰兢兢、如履薄冰的高雄市長而言，高雄市政才是他的心力所在。

他指出，一連串事件（網絡攻擊）凸顯了冒牌韓粉的存在，他知道有不少「以韓粉之名、行韓黑之實」的假韓粉，近來假韓粉的惡行變本加厲，到了分化藍營團結合作的功用，更違背了真韓粉一貫守護「愛與包容」的高雄價值。

他說，「真韓粉想幫我們交朋友、假韓粉想幫我們樹敵人」，呼籲假韓粉及其幕後推手，光明正大地直球對決，不要躲在螢幕後面敲鍵盤，甚至假冒韓粉打電話騷擾人，刻意幫他製造仇恨。

他指出，已經有義勇軍發起抓假韓粉的工作，他請好友加入「打假」行動，一定要讓心裡沒有「愛與包容」的冒牌貨無所遁形。