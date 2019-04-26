【引渡條例】林榮基昨流亡台灣控訴修例　毛孟靜送行

被視為「送中條例」的逃犯條例修訂草案備受非議，外界擔憂修例後，港人或被任意引渡到中國大陸接受不公平審訊。

銅鑼灣書店事件的主角之一，曾被擄到大陸的林榮基早前亦表示擔憂修例威脅其人生安全，故安排移民。泛民立法會議員毛孟靜今（26日）就在facebook發帖文，貼出送機相片，指林流亡台灣，「離開香港他的出生地」。

毛孟靜則表示，林榮基流亡台灣，一個月前已經計劃，形容是「經過深思熟慮的決定」，相信短期內都不會回港。她又指，林會在台灣重操舊業開書店，並有信心台灣不會與香港訂立引渡協議。