【引渡條例】林榮基昨流亡台灣控訴修例　毛孟靜送行

被視為「送中條例」的逃犯條例修訂草案備受非議,外界擔憂修例後,港人或被任意引渡到中國大陸接受不公平審訊。 銅鑼灣書店事件的主角之一,曾被擄到大陸的林榮基早前亦表示擔憂修例威脅其人生安全,故安排移民。泛民立法會議員毛孟靜今(26日)就在facebook發帖文,貼出送機相片,指林流亡台灣,「離開香港他的出生地」。 毛孟靜則表示,林榮基流亡台灣,一個月前已經計劃,形容是「經過深思熟慮的決定」,相信短期內都不會回港。她又指,林會在台灣重操舊業開書店,並有信心台灣不會與香港訂立引渡協議。

毛孟靜與林榮基相擁踐別。(毛孟靜facebook)

毛孟靜下午發帖文,照片顯示他在機場送別林榮基。

帖文標籤「林榮基流亡台灣」、「反引渡返大陸」、「尋日眼腫腫去送行」等;又以英文指"Bookseller #Lam #Wing #Kee quits HK for Taiwan amidst China extradition fears #SelfExile And saying goodbye is not my forte"

毛孟靜指,林原定15日就離港,惟因私人事延至昨日下午三點才成行,自己則前往送機。她又表示,林榮基離港,是對逃犯條例的控訴,形容林是土生土長的港人,現在被逼離開故鄉,是屈辱;而他原本也考慮過德國、美國等地,作為流亡目的地,但最後選擇台灣,是因為相信台灣方面不會引渡他到香港。