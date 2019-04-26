【引渡條例】林榮基昨流亡台灣控訴修例　毛孟靜送行

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被視為「送中條例」的逃犯條例修訂草案備受非議，外界擔憂修例後，港人或被任意引渡到中國大陸接受不公平審訊。
銅鑼灣書店事件的主角之一，曾被擄到大陸的林榮基早前亦表示擔憂修例威脅其人生安全，故安排移民。泛民立法會議員毛孟靜今（26日）就在facebook發帖文，貼出送機相片，指林流亡台灣，「離開香港他的出生地」。
毛孟靜則表示，林榮基流亡台灣，一個月前已經計劃，形容是「經過深思熟慮的決定」，相信短期內都不會回港。她又指，林會在台灣重操舊業開書店，並有信心台灣不會與香港訂立引渡協議。
毛孟靜與林榮基相擁踐別。（毛孟靜facebook）
毛孟靜下午發帖文，照片顯示他在機場送別林榮基。
帖文標籤「林榮基流亡台灣」、「反引渡返大陸」、「尋日眼腫腫去送行」等；又以英文指"Bookseller #Lam #Wing #Kee quits HK for Taiwan amidst China extradition fears #SelfExile And saying goodbye is not my forte"
毛孟靜指，林原定15日就離港，惟因私人事延至昨日下午三點才成行，自己則前往送機。她又表示，林榮基離港，是對逃犯條例的控訴，形容林是土生土長的港人，現在被逼離開故鄉，是屈辱；而他原本也考慮過德國、美國等地，作為流亡目的地，但最後選擇台灣，是因為相信台灣方面不會引渡他到香港。
（毛孟靜facebook截圖）