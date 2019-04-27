【羅生門】被爆收吳敦義4000萬元選舉經費　韓國瑜：我非貪財之人

綜合台媒報道，國民黨政策會前執行長蔡正元近日在Facebook指出，國民黨主席吳敦義在韓國瑜競選高雄市長期間，曾募款4000萬元（新台幣．下同）直接交給韓國瑜，引發政壇震撼。韓國瑜周五（26日）第一時間回應稱，如果有拿錢就辭掉高雄市長，其後則改口稱看完資料會再回應。 周六（27日），韓國瑜再度回應稱，吳敦義已幫他澄清，並提出4點說明，自認不是愛財之人。

蔡正元：韓國瑜已成神 吳敦義忍辱負重

蔡正元日前在Facebook表示，韓國瑜選高雄市長時，國民黨財庫已山窮水盡，吳敦義靠個人力量為韓國瑜募款4000萬元，作競選經費。但「韓國瑜現在已成神，郭台銘已成仙，朱立倫王金平也是羅漢菩薩，在這堆神明的壇桌下，吳敦義為了維持這個家，只好繼續忍辱負重」。

在韓國瑜否認後，蔡正元其後又解釋說，這筆錢是很多企業家在吳敦義號召下，一起湊出來，看吳敦義面子贊助韓國瑜。

針對「4000萬募款」疑雲，吳敦義沒有明確表示是否有轉錢給韓國瑜。（聯合新聞網）

吳敦義：有捐是事實但我沒經手

吳敦義27日上午出席活動被問及此事時，沒有明確表示是否有轉錢給韓國瑜。吳敦義稱，他以前每個月要借3500萬元用在黨務費用，他從來沒有經手過一毛錢現金，都是到中央黨部把支票交給行政管理委員會主委、主任，就進入國民黨帳戶。

吳敦義還說，每個縣市長候選人他能找到當地朋友捐錢，有時候5萬、10萬等金額，他也不經手錢，這是他數十年基本習慣與原則，所以他不知道別人經過他的拜託，捐了多少錢他沒有統計。

但一天前媒體詢問吳敦義，選前的募款是否變成韓國瑜的競選經費時，吳敦義曾回答說，「有捐是事實」，其中也包含高雄，但自己都沒經手，「絕對沒有從我手中拿多少錢給某位縣市長候選人」。

韓國瑜回應「4000萬募款」時強調，自己不是一個貪財的人。（聯合新聞網）

韓國瑜：完全無法接受蔡正元的指責

針對4000萬元捐款疑雲，在賭上高雄市長職位以表清白後，韓國瑜於27日再度回應，強調自己不是愛財之人。

韓國瑜當天首先感謝吳敦義已幫他澄清絕對沒有交給他4000萬，並表示剛來高雄時人生地不熟，吳主席為他介紹很多朋友，但選戰初期狀態不好，不像會選上，很多好朋友認識之後亦選情存疑。韓國瑜指，及後有企業界的好朋友捐款，帳目全部都在會計師那邊，很快就會公布，大家可以查得出來。

韓國瑜強調，去年11月24日投票，他在11月8日就告訴海內外的支持者不要再捐款，錢已經夠了，並關閉選舉帳戶。韓國瑜表示自己不是貪財之人，因此蔡正元的指責，他完全無法接受。

另外韓國瑜也提到最近頻頻被抹黑，先是他本人，再來抹黑他妻子，他也有耳聞下一個可能是女兒韓冰。韓國瑜指出，愛與包容是有限度的，若女兒被抹黑他絕對會提告。

「滅韓大戲」登場？內憂外患、藍綠夾擊

大選臨近，民望高企的韓國瑜表明無意參加國民黨黨內初選，但國民黨一直發出要徵召韓國瑜的信號。

樹大招風，韓國瑜上任高雄市長僅百多就頻頻「中槍」，且從背後的「開槍者」不只一人。韓國瑜先遭高雄市議會民進黨團攻擊「家臣變高官」，又有國民黨自家人爆料他拿吳敦義4000萬，加上此前還有人爆料指他赴美前寫密函向吳敦義「逼宮」，要求直接被徵召。有台灣媒體評論認為，在藍綠夾擊之下，韓國瑜已經身陷內憂外患險境。

就發生在韓國瑜身上的一連串爭議，國民黨前立委孫大千27日在Facebook指出，一場「滅韓大戲」正在隆重登場，「各方力量有志一同，全面發動『抹黑戰』，株連九族，所有家人恐怕都難以倖免。同時，黨內同志也不忘記趁火打劫，補捅一刀，把韓國瑜往死裡打，寧願把吳敦義拖下水陪葬，也在所不惜。」

（聯合新聞網／自由時報／中時電子報）