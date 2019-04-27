【霸凌害人】不堪被同學嘲「AIDS GAY」　台國中生校園內墮樓重傷

台中一名14歲的國中生疑因長期被同學言語霸凌，甚至嘲笑「你這個AIDS GAY」，在周一（22日）不堪壓力在校內4樓課室墮樓致重傷，雙腿骨折。 母親控訴孩子多次向老師求助但未獲回應，不但校長事後在面對保險理賠時稱「你不能寫被霸凌、要改成意外才行」，甚至班主任亦在祝福卡上寫「遺憾你用了最笨的方式表達不滿」。

國中生在校內4樓課室墮樓致重傷，雙腿骨折。（網上圖片）

國中生母親不滿校方及班主任的處理方式。（網上圖片）

母親哭訴無法接受所謂「意外」的說法，「我的孩子不是意外，在你們看來可能是他跳樓，我覺得我的孩子，是被霸凌推下去的。」其他家人亦在網上發文，透露國中生每日被3名同學不停言語霸凌及惡作劇，除了嘲笑身體、外型，更涉及父母的職業，甚至在全班面前稱「你爸爸有AIDS，所以才會生出你這個AIDS GAY！」。

事發後翌日班主任到醫院探視，帶來師生的慰問卡。惟母親發現，班主任竟稱「遺憾你用了最笨的方式表達不滿，也心疼你的無助」，認為孩子實際早已向老師求助，「怎麼是笨？」。

班主任在祝福卡上寫「遺憾你用了最笨的方式表達不滿」，引起國中生母親不滿。（聯合新聞網）

對於母親的不滿，林姓校長在記者會上解釋當時是與家長會長一起帶同慰問金探視，後者有法律、金融相關專業背景，是善意提醒若申請保險理賠時稱墮樓或霸凌，有可能會被拒絕。此外，班主任亦在記者會上落淚解釋「最笨的方式」並無惡意，「用這個方式其實是傷害他自己，然後也傷害在乎他的人，還有他的家人他的朋友。」為此，校長連日來已8度鞠躬道歉。

校長連日來已8度鞠躬道歉。（聯合新聞網）

事後引起社會關注，台中教育局介入調查，學校則組成防制校園霸凌因應小組，一併會處理校長、班主任及家長會長的言行，以及了解校方在輔導或通報有否疏失。

（綜合報道）