女兒遭同學網上罵婊子、臭鮑魚　台母Facebook公開提告譴責欺凌

台灣台南陳姓家長指控就讀國一女兒遭國小同學涉嫌網絡欺凌，從去年10月起，連續在臉書群組「公幹婊子團」，以「當狗，狗也不配當」、「賤人」、「臭鮑魚」等文字欺負女兒，造成女兒萌生輕生念頭，她要控告女兒的6名國小同學涉嫌公然侮辱，轄區警方說，陳母本月10日有到派出所詢問如何處理，員警告知後，陳母因資料尚未備齊，尚未正式提告。

陳母指控，小女兒與國小閨密在臉書群組聊天談論到昔日同學種種，在沒有指名道姓下，說出「婊子配狗天長地久」的話，群組內有國小同窗看到，邀女兒加入另一個群組。後該群組更名「公幹婊子團」，還一度改為「內射婊子團」，展開一連串網路言語污辱霸凌，女兒身心受創萌生輕生念頭。

這名母親整理且出示女兒遭霸凌的言語，包含「婊」、「賤人」、「臭鮑魚」、「當狗，狗也不配當」、「ＴＭＤ」（指他媽的）等。（GettyImages）

這名母親整理且出示女兒遭霸凌的言語，包含「婊」、「賤人」、「臭鮑魚」、「當狗，狗也不配當」、「ＴＭＤ」（指他媽的）等。她並於臉書公布此事，點名6名學生霸凌女兒，其中有4人和女兒升上國中後仍為同學，另有2人就讀不同國中，PO文表示絕不容許霸凌，害她原本活潑可愛的女兒，變得不太愛講話，產生想死念頭。

轄區警方說，陳母2月10日有到派出所詢問如何處理，表示要向律師詢問意見，因資料尚未備齊，尚未正式提告。陳母也有向學校反應此事，要求霸凌會議進行調查，以釐清事發經過。

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