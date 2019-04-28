【2020大選】韓粉誓師大會高呼「選總統」　韓國瑜：很快有答案

前高雄鳥松里長陳清茂及一批韓粉大將27日（上周六）在高雄發起挺韓誓師大會，大會唯一的訴求就是支持高雄市長韓國瑜選總統。根據主辦單位的說法，到下午5時左右現場聚集約有3萬人。 原本表示不出席誓師大會的韓國瑜也到達會場，他表示已聽到熱情民眾的心聲，但請大家稍安勿躁，再給他一點時間，大家很快就會知道答案。

韓國瑜27日現身挺韓大會活動現場，受到大批韓粉熱情簇擁，現場「選總統」呼聲不斷。（中央社）

挺韓誓師大會名為「歡樂感受新台灣」園遊同樂會，在高雄捷運鳳山西站南面空地舉行，從當日早上9點辦到晚上9點，以馬拉松式聚集韓粉，現場「選總統」呼聲不斷。

韓國瑜在大會上表示，在去年的九合一選舉，他得89萬多票，他只有一個念頭，就是高雄市民既敢選韓國瑜，他就大幹一場給大家看。但幾個月後，氣氛不斷改變，他知道大家對未來的期待愈來愈高，也強烈感受到台灣需要整個翻轉，但他請大家理解，也請大家稍安勿躁，很快就會給大家一個答案。

韓國瑜又稱，明年1月11日總統大選是中華民國真正的生死保衛戰，是要杜絕貧困生活的一場選舉，這場選舉也要告訴台灣及全世界，台灣人要打開心胸跟世界所有人做朋友，不要閉關鎖國。

國民黨初選民調納入韓國瑜

此前，韓國瑜23日就參選總統一事表示自己「願意負起責任」，認為「只有改變台灣才能改變高雄」，但沒有辦法參加現行制度的國民黨黨內總統初選。國民黨24日召開中常會，通過中常委姚江臨等人的提案，將針對初選提名訂定特別辦法，以全民調決定最後的總統提名候選人，並且主動徵召納入不能表態的韓國瑜，與其他參選人競爭民調結果。

（綜合報道）