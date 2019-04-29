【逃犯條例】蔡英文評香港遊行：一國兩制或一國一制皆非台灣選項

鴻海集團董事長郭台銘對台灣政府軍購發表「中國人不打中國人」等說法，台灣總統蔡英文今日（29日）出席活動時表示，大陸從未放棄對台動武，郭台銘這些話比較適合講給中國聽。 另外，蔡英文又指香港昨日（28日）的反對修訂《逃犯條例》的大型遊行，顯示一國兩制不是香港人最喜歡也最可接受的方案，強調一國兩制或一國一制都不是台灣的選項。

蔡英文出席活動時強調，軍購是為了自衛性防衛。（中央社）

郭台銘昨日在臉書上評論台灣購買軍備，指台灣的未來應以和平為基礎，軍購要買，但不要「為買而買」；及後接受傳媒訪問時又再解釋只要不挑釁、也不懼怕，中國人不打中國人，建議把省下的錢到全世界發展科技。

英文上午前往桃園市參加活動後被問及對郭台銘軍購評論的回應，她表示台灣一直是區域內和平穩定的貢獻者，亦不點名地希望大陸都能共同負起和平穩定的責任。蔡英文又指，軍購是為了自衛性防衛，只有在自行製造的軍備不滿足國防需求時才會向外尋求。

蔡英文強調，大陸對內部打壓、對異見分子不公平的待遇，大家都看到，也受到世界矚目。蔡英文認為大陸從未放棄過對台動武，相信郭台銘的一番話比較適合講給中國聽。

民間人權陣線表示，有13萬人參加昨日（28日）反對政府修訂《逃犯條例》的遊行。（李澤彤攝）

另外，蔡英文被問到對香港昨日（28日）民眾就反對具爭議性的《逃犯條例》修訂而參與大型示威一事的看法，蔡英文說，遊行等事情一再發生，顯示一國兩制不是香港人最喜歡也最可接受的方案，又指香港能夠決定自己的生活方式、自己的政府體制是很重要的事情，再次重申一國兩制或一國一制都不是台灣的選項。

（綜合報道）