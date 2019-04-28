【2020大選】馬英九辦論壇　韓國瑜郭台銘朱立倫將首次同台辯論

馬英九基金會周二（30日）舉辦「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘與新北市前市長朱立倫均已報名參加，被視為藍營2020總統大選可能人選的其中三人將同台交鋒。

馬英九基金會周二（30日）舉辦「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，韓國瑜（左）、郭台銘（中）與朱立倫（右）均已報名參加。（資料圖片）

郭台銘與朱立倫早前已表示會參與國民黨黨內總統初選，韓國瑜則表示自己「願意負起責任」，認為「只有改變台灣才能改變高雄」，但沒有辦法參加現行制度的初選。國民黨24日召開中常會，通過中常委姚江臨等人的提案，將針對初選提名訂定特別辦法，以全民調決定最後的總統提名候選人，並且主動徵召納入不能表態的韓國瑜，與其他參選人競爭民調結果。

韓國瑜上周六（27日）出席韓營支持者造勢活動，在有關競選總統方面，他表示已聽到民眾的心聲，請再給他一點時間，大家很快就會知道答案。

據了解，韓國瑜、郭台銘與朱立倫已報名周二會議中馬英九主持的圓桌論壇，這是三位藍營2020總統大選可能人選近期首度碰頭，且對話主題是台灣民眾最關心的振興經濟議題，預料將激盪出不少火花。至於已表態參與初選的前立法院長王金平則表示周一（29日）會決定是否參與。

這場論壇的議題是以國際經濟發展策略、解決低薪與人才培育、產業發展藍圖為研討主題。會議由基金會董事長、前總統馬英九致開幕詞，郭台銘將發表「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」專題演講。

（《聯合報》）