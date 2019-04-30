【2020大選】與吳敦義會面　韓國瑜：不參加國民黨總統初選民調

2020台灣大選戰況猛烈，高雄市長韓國瑜今天（30日）下午與國民黨主席吳敦義舉行閉門會談，他在會後的記者會上宣布，已與吳敦義達成結論，他無法參加現況的總統大選初選民調，但如果黨有需要，他尊重新的提名辦法。 媒體問到若國民黨中央主動把他納入民調是否接受，韓國瑜表示，如果黨中央或中常會有新的提名辦法把他納入的話，他予以尊重，其他不適合多言。

韓國瑜表示，將不參加黨內初選，但尊重黨中央的民調等安排。（直播截圖）

韓國瑜表示，他與吳敦義會談很融洽，達成了4點結論。一是他很感謝吳敦義提名他到高雄當國民黨主委，以及提名他競選高雄市長；二是深切認為國民黨2020總統大選一定要團結；三是他身為高雄市長要符合市民期待，無法參加現在的初選民調；四是若國民黨中央黨部與中常會有民調等安排需要他配合，他都會予以尊重。

根據國民黨日前通過「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，以7成民調、3成黨員投票決定人選，不過，總統提名作業要點和時程尚未經過中常會通過。

國民黨中常會4月24日達成共識，2020為求勝選，必讓所有可能參選的人都納入機制中，也就是說，4年前的那一套初選制度不適用，因此將朝向另訂特別辦法。按照時程推算，最快5月8日中常會上就會討論總統提名特別辦法。