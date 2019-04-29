【2020大選】籲支持者稍安勿躁　韓國瑜：民眾已厭棄無恥無能政客

上周六（27日），數萬「韓粉」在高雄發起「挺韓誓師大會」，大會唯一的訴求就是支持高雄市長韓國瑜選總統。韓國瑜在會上表示，已聽到熱情民眾的心聲，但請大家稍安勿躁，再給他一點時間，大家很快就會知道答案。 韓國瑜於昨日（28日）深夜在Facebook表示，他在會上感到「心潮澎湃也萬千震撼」，但需要時間平衡輕重，希望支持者稍安勿躁。

韓國瑜以「一片中華民國旗海飄揚的感觸」為題刊文，但文章目前已被刪除。（韓國瑜Facebook）

韓國瑜以「一片中華民國旗海飄揚的感觸」為題，表示他親睹耳聞一片青天白日旗海飄揚的聲嘶力竭，感到「心潮澎湃也萬千震撼」，知道這數萬人頂著烈日、排著長龍，「不是為了什麼造神追星，而是長久以來見識了太多政治鬼話，所以嘶吼著對於台灣未來的憂心、也揮舞著對於無恥無能政客的厭棄。」

他表示，自己已經「聽到了也看見了」，所以懇請各位的鄉親父老兄弟姊妹們稍安勿躁，再給他一點時間去平衡輕重，因為他肩上的千斤萬擔實在容不得分毫不平，也請各位相信，無論他接下來做出任何決定，都是希望看見一個不計個人得失、力求重返執政的國民黨，也是為了一個「台灣安全、人民有錢」的穩定將來。

值得一題的是，韓國瑜的Facebook專頁在今日上午已看不見此文章，懷疑已被刪除，原因未明。但韓粉開設的「韓國瑜高雄市長」專頁，則仍然刊登文章。

另一方面，就韓國瑜被爆收取國民黨主席吳敦義4000萬元（新台幣，約1050萬港元）競選經費一事，高雄市政府下午兩點將召開「選舉帳務說明」記者會，對外公佈競選經費流向。