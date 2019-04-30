【2020大選】王金平周四與吳敦義會面　是否堅持反對全民調成焦點

國民黨主席吳敦義繼今日（30日）會面了高雄市長韓國瑜後，又敲定了周四（5月2日）上午會見另一位有意競逐總統的前立法院院長王金平。 王金平一直反對以全民調決定最後的總統提名候選人，吳王會後會否達成共識是外界的關注點。

吳敦義5月2日將與王金平會面，討論黨內總統初選事宜。（中央社）

吳敦義今天下午與韓國瑜會面，韓國瑜對被動納入初選民調表示尊重。吳韓會後，國民黨中央證實，吳敦義與王金平的「吳王會」也已敲定，將在5月2日上午9點30分舉行，地點也在中央黨部3樓會客室。

國民黨中常會上周達成總統初選採用全民調的共識後，中央黨部安排吳敦義與主動、被動總統參選人會面，第一個對象是韓國瑜，因為若韓完全無意願，常會的共識就毫無意義，在韓國瑜表達立場後，黨中央接下來首要溝通的對象，是反對全民調的王金平。

據了解，王金平走完初選、參選到底的意願並未改變，但在中常會及主要參選人都不反對全民調，並且將韓國瑜被動納入初選，王金平是否仍堅持初選要有黨員投票，反對更改七三制，5月2日的吳王會應會有進一步的討論。

吳敦義今天下午與韓國瑜的會談，會後由文傳會召開記者會，韓國瑜親自出面向媒體說明他的四點聲明，但5月2日的吳王會，會後吳敦義和王金平都不會出面說明，而是由文傳會舉行記者會轉述會面內容。

據了解，國民黨中央亦有與新北市前市長朱立倫方面聯絡，原本希望在5月2日下午安排「吳朱會」，但因朱立倫當日要前往連江縣進行基層之旅訪問，因此吳朱會的時間還要再確定。

（聯合新聞網）