韓國瑜世新大學分享從政理念：面臨挑戰　保持單純心不被慾望綁住

綜合台灣媒體報道，韓國瑜下午在世新大學一個多小時的演講，分享自己一路走來的心路歷程，並以自己的人生座右銘「複雜的腦，單純的心」勉勵學生，韓國瑜表示，生活中可能面臨很多複雜挑戰，如果沒有複雜的頭腦，就無法應付各項挑戰，但心不能複雜，否則很容易被牽引影響。但這句話反過來就會很麻煩，因為單純的頭腦悟性不高，而複雜的心可能會被慾望綁住，判斷力和價值觀就會改變。

高雄市長韓國瑜（左）1日下午到世新大學出席「與市長有約」講座，回憶人生重要階段，與大學生分享他的經驗與理念。（中央社）

曾當選縣議員和3屆立法委員的韓國瑜，在44歲那年決定退出政壇，他坦言，很多朋友因此離自己而去，仍不離不棄才是真正的好朋友，離開政壇的這些日子，他也看盡人生百態，相隔17年後再度重回政壇，現在頭腦非常清楚，能幫老百姓做多少就算多少，他也認為再多的光環和韓流總有一天會離開，如果迷戀那個點就會很危險。

他告訴學生，人生永遠面臨3個選擇，「英雄、梟雄、狗雄」，英雄就是要犧牲自己、投入精力，可能還會被認為假清高；梟雄就是一切為自己、自私自利；狗雄則是什麼都不做。選擇英雄這條路會很辛苦，一切為公、無私無我，會付出很多代價，但這就是選擇一個價值。

韓國瑜建議學生，在學時一定要加強雙語能力，如果沒有培養國際移動力，未來會損失慘重。其次就是確立目標、全力去做，如果還無法確立目標，就先累積自己的能力。另外還要廣結善緣並打開心胸，盡可能接觸更多人和資訊。

他提醒，學生未來畢業後可能面臨前所未有的挑戰，難以跳脫低薪、沒有前途性的工作，因為大環境太差，人才外移嚴重、外資減少、政黨惡鬥。國家發展的腳步已經慢了下來，必須培養自己的國際移動力、廣結善緣並打開心胸，找到未來目標，「這是最好的時代也是最壞的時代 」。