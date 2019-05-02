【2020台灣大選】王金平：初選不應因人設事，要公平公正

國民黨主席吳敦義今天（2日）與前立法院長王金平會晤，針對黨內總統初選交換意見。王金平會後表示，他提供三點意見給黨中央參考，包括初選不應因人設事，要公平、公正，以及他有參選到底的決心。

王金平2日與國民黨主席吳敦義會面，針對黨內總統初選交換意見。王金平會後舉行記者會發表3點聲明。（中央社）

「吳王會」約上午9時30分開始，會面進行50分鐘，全程閉門不開放。王金平會後召開記者會說明會談內容。王金平說，在黨中央初選辦法未出爐前，他特別表示三點意見提供黨中央參考：第一，國民黨是民主政黨，不能因人設事；第二，初選辦法要符合公平、公正原則；第三，他有一路參選到底的信心和決心。

有媒體詢問王金平，若舉辦初選辯論他會否願意參加。王金平表示他非常願意；至於是否希望所有參選人都參加，王金平稱黨有黨的作業，都予以尊重。

國民黨早前召開中常會，通過中常委姚江臨等人的提案，將針對2020總統大選的黨內初選提名訂定特別辦法，以全民調決定最後的總統提名候選人，並且主動徵召納入不能表態的高雄市長韓國瑜，與其他參選人競爭民調結果。

王金平早前曾經表示初選方式從七三制（即民調七成、黨員投票三成）改為全民調不公平，不過王金平今天未提起這方面的事宜。

（中央社）