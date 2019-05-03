再有女陸客襲台北夜市　拒收垃圾掟筷子罵人：台灣人欺負大陸人

一名來自大陸的大媽早前大鬧台北饒河夜市一間冰店，拍桌叫囂揚言「你們是殖民地」、「你們台灣都靠大陸吃飯」，還在店內吐痰。 近日再有台灣網民上傳影片，稱再有陸客大媽與友人在饒河夜市的一間小店大鬧，因自帶外食被店員提醒「吃完要帶走」，竟大發雷霆，不僅推人、掟筷子，還破口大罵，聲稱「現在是台灣人欺負大陸人」，行徑讓人側目。

女陸客再襲台北夜市。（爆料公社）

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有台灣網民向Facebook專頁「爆料公社」爆料，稱再有陸客大媽與同伴在饒河夜市大鬧。他們攜帶外食在一間小店享用，只因被店主提醒他們「吃完要記得帶走垃圾」，竟然莫名奇妙暴怒，發狂大罵。

爆料網民指，陸客大媽及其同伴高聲咆哮着「我不怕你」、「教訓他」、「你罵人」、「神經病」、「為甚麼趕我們走」等語。當時有路人看不過眼，跑來阻止她罵人，沒想到這名大媽卻對人掟筷子，還出手推撞對方，聲稱「現在是台灣人欺負大陸人」、「你一直要趕我們走」」。

大媽及其同伴之後更「越罵越起勁」，終迫使店員報警。大媽一行人聽到警方即將到來，才掉頭離開。

冰店內隨地吐痰 稱「你們是殖民地」

早前報道，一名陸客大媽上月底大鬧饒河夜市一家冰店，她當時擅自跑到櫃枱內要求點餐，被店主勸離櫃枱時堅持不走，揚言「我們國家就是這種風格」、「你們是殖民地」、「一個破破爛爛的省」、「你們台灣有幾個能掙錢養活自己？都靠大陸的福利來支持你們！」她又隨地吐痰，到警察到場後才主動走出櫃枱。

早前也有陸客大媽曾大鬧饒河夜市一間冰店：