【01醫務所】久咳不癒因吐痰不當？　呼吸系統科醫生講解吐痰竅門

咳嗽是常見毛病，病發原因眾多，如屬細菌性感染會帶痰，可歸類為「痰咳」，有呼吸系統科專科醫生表示，切勿輕視痰咳，因不懂吐痰或會引發肺炎，容易出現併發症，如呼吸困難甚至呼吸衰竭，即使痊癒後也易氣喘。醫生提醒，有痰時應盡力吐痰，不要積聚在氣管內，而家長亦應教導小童正確吐痰處理方法。

呼吸系統科專科醫生吳健聰指著鼻咽位置，指不懂吐痰或會引發肺炎，容易出現併發症，如呼吸困難甚至呼吸衰竭，即使痊癒後也易氣喘。 (受訪者提供)

有痰時應盡力吐痰 不要積聚在氣管內 避免倒流

呼吸系統科專科醫生吳健聰指，痰咳不單咳嗽頻密，當痰積聚得多時，痰更會向下走，引發氣管性發炎，有機會演變成肺炎，容易出現併發症，如呼吸困難甚至呼吸衰竭。他舉例指，曾有一名30歲的女病人，咳嗽了個多月，發病初期出現鼻炎和鼻竇炎，因不懂吐痰，有痰時只能把啃在喉嚨的痰吞回去，結果令累積在氣管的痰繼續向下累積至肺部。

她直至發燒不退才求醫，最終發現右肺受感染出現肺炎。醫生建議她留醫並使用噴霧化痰藥物，以靜脈注射抗生素，並使用氣管鏡抽痰清理濃痰。不過，由於肺部長期受損，她即使痊癒，日後容易出現氣喘等氣管敏感的情況。

呼吸系統專科醫生吳健聰指，家長應以身作則，向子女示範正確處理鼻水和吐痰的方法，若兩邊鼻孔阻塞，可先按緊一邊鼻孔，再用力噴出鼻水，亦可透過獎勵鼓勵子女吐痰。 （資料圖片）

兒童兩邊鼻塞：先按緊一邊鼻孔 再用力噴出鼻水

吳健聰強調，有痰時應盡力吐痰，不要積聚在氣管內，他提醒家長，當子女有鼻水時，不應單單用紙巾在鼻孔外拭乾，以免兒童把鼻水和痰吸回鼻腔或氣管內。他指，家長應以身作則，向子女示範正確處理鼻水和吐痰的方法，若兩邊鼻孔阻塞，可先按緊一邊鼻孔，再用力噴出鼻水，亦可透過獎勵鼓勵子女吐痰。如病情嚴重，亦可考慮服用化痰藥物或噴霧機，幫忙化痰、擴張氣管，同時舒緩久咳。

另外，吳健聰表示，久咳不治可致肺部永久受損，持續咳嗽三周就應盡快求醫，並提醒病人應多休息和喝水，忌煙酒，勿自行胡亂服用止咳藥，若採用坊間食療，亦不應與西藥同時服用，以免藥性相撞，服用前亦應諮詢中西醫的意見。一旦咳嗽持續，應考慮接受X光檢查肺部，以找出病因。