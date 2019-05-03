【逃犯條例】陳同佳案港府提「有條件磋商」　陸委會：持保留態度

港府提出修訂《逃犯條例》，其中一個目的是要處理港女潘曉穎在台灣被殺案，特首林鄭月娥近日更表示將與台灣方面「有條件磋商」遣送疑犯陳同佳。 台灣陸委會在周四（2日）證實已接獲有關知會，但表明持「保留態度」。

陸委會發言人邱垂正證實已接獲港方書面及電話表達希望溝通，但強調是香港方面長期漠視台灣方面的訴求，導致疑犯迄今無法得到應有法律制裁。邱垂正又提到，如果香港方面提出的「有條件磋商」，是指修訂《逃犯條例》相關規定，台灣政府已多次重申對修訂所衍生諸多侵犯人權及人身安全疑慮的關切，更何況修法亦可能會影響在香港台灣民眾的權益。

日前有數以萬計香港市民遊行反對修訂《逃犯條例》。（李澤彤攝）

邱垂正指，自從香港政府提出要修訂《逃犯條例》後，來自當地及國際社會的質疑聲不斷，日前更有數以萬計的香港市民走上街頭，以實際行動表達反對。對此，台灣政府希望香港政府應先有效釋除各界疑慮，為修法所產生的爭議尋求解決之道。

邱垂正亦強調，香港是獨立司法管轄區，對相關個案的處理應有決定權，「不用修法，也可以馬上送過來（台灣），我們都可以給予必要的協助」。台灣政府願意在互惠、尊嚴、平等的原則下提供協助。

（中央社）