【逃犯條例】李柱銘率團赴美加遊說　冀兩國政商界促港府撤回修例

逃犯條例修訂草案早前引發13萬名市民上街遊行反對。民主黨創黨主席李柱銘則於明日（4日）率團開展一連5日行程，先後到加拿大及美國，約見與當地政府官員、國會議員、智庫、華人及國際傳媒，向對方解釋修例對香港「兩制」的危害。 李柱銘表示，修例後允許中國大陸向香港申請移交犯人，令港人及在港外籍人士的人身和言論自由岌岌可危，希望兩國政商界和民間團體聯手呼籲港府撤回修例，以保障其國民在港的安全和利益。

李柱銘表示，修例後允許中國大陸向香港申請移交犯人，令港人及在港外籍人士的人身和言論自由岌岌可危，希望兩國政商界和民間團體聯手呼籲港府撤回修例，以保障其國民在港的安全和利益。（資料圖片/盧翊銘攝）

由李柱銘率領，多名民間團體人士組成的「反對引渡修例美加團」明日（4日）至8日到訪加拿大多倫多和首都渥太華，並於9日至17日轉到美國紐約和首都華盛頓。訪問團期間會在美國國會及行政當局的中國委員會聽證會上作證，闡述港人憂慮引渡修例把港人免受中國內地司法影響的保障剔除。團員亦會向對方反映香港人權和「一國兩制」的落實情況。

李柱鉻表示「修例將令香港變天，不單港人的人身和言論自由岌岌可危，司法制度受損，在港外籍人士的安危亦難獲保障」。現時約有30萬加籍人士和8.5萬名美籍人士在港居住或工作，訪問團特意走訪兩國，希望兩國政商各界呼籲港府撤回修例，以保障其國民在港的安全和利益，並確保香港「一國兩制」下的法治、人權和經濟環境不至於急速惡化。

今次訪問團除李柱銘外，工黨前立法會議員李卓人、香港眾志羅冠聰、香港記者協會前主席麥燕庭，公民黨前立法會議員吳靄儀和熟悉修例工作的民主派議員亦會參與。