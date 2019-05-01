【拆局】《逃犯條例》拉布戰　泛民選下周一開會　原因是……

立法會修改《逃犯條例》法案委員會昨（30日）召開第二次會議，期間民主派再度展開拉布攻勢，兩小時的會議再仍未能進入主席選舉程序，首次會議中「食白果」的情景又再重演。 雖然泛民首兩場拉布戰取得「階段性勝利」，但建制派亦耐性盡失，決意出招「剪布」，聯署去信內務委員會，派出建制派最資深議員石禮謙出馬取代涂謹申主持。而民主派的應對之計，卻是計劃於下周一（6日）召開第三次會議，比對手傳聞召開內會的日期提早一日，惟建制派反制提早召開內會特別會議，似乎雙方鬥法將會白熱化。

建制派把內會特別會議提早至本周六（4日）召開，鐵定心要推舉石禮謙取代涂謹申主持選主席程序。（資料圖片/盧翊銘攝）

面對民主派連連拉布，建制派在今（30日）會後亮劍反擊，去信內務委員會主席李慧琼，要求向法案委員會發出指引，改由石禮謙主持會議工作，並決定下次開會的日期及時間。值得留意的是，公民黨郭榮鏗在今次會議結束前，提出應先進入選主席的程序，但被涂謹申拒絕，認為應留待下次會議處理。據悉，民主派原打算在會議尾段就開展選主席的程序，以減少建制派對他們的口實，惟最終未能如願，形容是有點「美中不足」，但民主派已取得他們預計之中的結果，當返回內會討論，一旦建制派決定解散法案委員會，政治責任就落到他們肩上，「唔可以話是蝕咗，只是沒有賺盡」。

此前政圈早盛傳，建制派為免泛民在第三次會議有機會重施故技，已密謀於下周二（7日）召開內會特別會議拆解僵局。民主派議員昨日已得悉傳聞，負責主持會議的涂謹申今宣佈於下周一（6日）召開第三次會議，比對手傳聞召開內會的日期提早一日。

消息指，在首兩次會議中拉布的民主派，有意在第三次會議「放手」正式選主席。然而一旦進入主席選舉程序，正副主席人選都勢必由建制派出任，對民主派似乎無所得益。何以民主派執意搶先機，要在內會特別會議前先開會？

事實上，泛民此舉為重奪會議主導權，一旦第三次會議在涂謹申主持下進入選主席程序，建制派則不再有藉口拉涂謹申落馬，而會議則繼續由涂謹申主持，有利民主派繼續控制會議節奏。而建制派原定於翌日召開討論革除涂謹申的會議亦等同被廢武功。建制派亦對民主派的打算心知肚明，不容對手有機可乘，同日晚上即反客為主把內會特別會議提早至本周六（4日）召開，鐵定心要推舉石禮謙取代涂謹申主持選主席程序。究竟泛民抑或建制能「笑到最後」，就要看雙方的能力。