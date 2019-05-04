【2020台灣大選】「吳朱會」結束　朱立倫籲團結推出最強候選人

今日（4日）上午11時，國民黨黨內總統初選參選人、前新北市長朱立倫與國民黨主席吳敦義在國民黨中央黨部閉門會面，交換對2020總統初選的意見。 朱立倫會後召開記者會交代兩人會面情況。他呼籲國民黨團結，2020總統大選必需要勝選，推出「最強候選人」，而他也會努力成為最強的候選人。

朱立倫籲國民黨團結，推出「最強候選人」。（中央社）

朱立倫表示，2020大選國民黨「一定要勝選」，因為民進黨執政讓台灣經濟衰敗，兩岸和平受到重大影響，民眾不滿到最高點。國民黨勝選一定要推出最強候選人，而自己一定會全力以赴讓自己變成最強候選人。

他強調，國民黨有「一手好牌」，民進黨「一手爛牌」，要比好不比爛，團結將黃金陣容組成「金牌聯盟」，「大家是一個團隊，絕對不要傷害自己黨內同志，伸手絕對不能打自己人。」

籲儘速籌組「藍軍大智庫」 作為2020大選共同政見

朱立倫續指，相對民進黨正在「扯爛污」，要透過這次初選過程，讓大家看到國民黨是一個民主政黨。要很明確通過初選辦法，讓每一位候選人展現民主風度，用說明或辯論的方式讓大家看到最好的政見。

他又呼籲國民黨儘速籌組「藍軍大智庫」，作為全黨2020大選的共同政見，讓公眾看到國民黨是有方針、有方案的團隊，更清楚其理念跟主張。

關於初選機制，朱立倫表示至少一定要辦政見會。雖然會不會舉辦辯論會還在研擬當中，但大部分的候選人都會希望透過辯論方式提出自己的政見，而且絕不會淪為人身攻擊，一定會讓大家看到國民黨是民主的政黨。

朱立倫也提到，國民黨必須全面檢視蔡英文政府的無能和施政錯誤，他將於5月13日召開記者會討論。