柯文哲出席陳水扁回憶錄發表會　任市長以來首次同台互動

台灣前總統陳水扁今日（5日）下午2時在台北舉行口述歷史回憶錄《堅持》的發表會，柯文哲受邀出席，為他成為台北市長以來，兩人首度同台互動。 對於被指有意拉攏綠營，為2020年總統大選拉票，柯文哲在會前受訪時表示：「我不認為會加分，但我覺得是這樣，我的個性，該做就做」。

台灣前總統陳水扁今日（5日）下午2時在台北舉行口述歷史回憶錄《堅持》的發表會。（資料圖片）

《堅持—陳水扁口述歷史回憶錄》發表會今日下午在台北市長官邸藝文沙龍表演廳舉辦，柯文哲、前台灣總統秘書長陳唐山、前考選部長林嘉誠等人皆蒞臨出席。

陳水扁發言時，批評現場傳媒到場，是為了看他手抖是真是假；他又指責傳媒一路坐高鐵跟拍，「有必要一路從高雄拍到台北嗎？........我真的是要被氣死了」

柯文哲：歷史需要保存下來

柯文哲致詞談及促成此書的緣由。他表示，自己2014年當選後，就交代文化局說基於保存歷史，「我個人理念，發現在台灣島上的事情，終究是歷史的一部分，要保存下來，陳水扁當過一任市長、兩任總統，是很重要的知識庫。」

他同時強調，「超越藍綠不是要消滅藍綠，而是和平共存」，這本書以阿扁以個人角度來看歷史，至於這些史料上要如何解讀或是判讀，「這就不是我們的事情，而是把它記錄下來」，讓更多人認識跟了解，意識形態抗爭可以因此越來越少，希望台灣可以和平往前進 。

他又提到自己曾到龜山監獄探望當時的陳水扁，環境雖然未算「虐待」，但一個文明社會不該這樣對待一個卸任的元首，後來陳水扁轉到培德監獄去，「已經包尿布、手抖、拿拐杖」。

此外，對於被指有意拉攏綠營，為2020年總統大選拉票，柯文哲在會前受訪時表示：「我不認為會加分，但我覺得是這樣，我的個性，該做就做」。

台北市長柯文哲（前左 ）出席座談，這也是柯文哲入主台北市府以來，與陳水扁（前右）在公開場合首度同台。 （中央社）

曾任陳水扁的民間醫療小組召集人 回憶錄出版重要「推手」

柯文哲過去是陳水扁的民間醫療小組召集人，也曾到過龜山監獄看望正在服刑的陳水扁，兩人的關係匪淺。

據了解，新書由台北市立文獻館出版。柯文哲2014年出任台北市長後，即指示市文獻館在陳水扁前額葉受損惡化失憶前，趕快進行口述歷央紀錄，因此被視為促成此書出版的重要人物。而陳水扁是目前亦是唯一有口述歷史專書的台北市前市長。

值得一提的是，分析普遍認為如果2020大選由國民黨獲勝，陳水扁很可能會被取消保外就醫，回到監獄服刑，蔡英文會否趁機特赦引起關注。針對此事，柯文哲直言，自己不是支持特赦，但應該解決這個「歷史問題」，蔡英文早該在2016年處理，但她當時不處理，他才不相信2019年就有辦法處理。「特赦也不是無條件特赦，而是一個歷史事件的結束，有些人說可以走法律程序解決，但政治事件不能用法律解決，政治問題政治解決」