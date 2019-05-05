婚紗照拍成靈異風格　台灣新娘索償11萬新台幣僅獲賠7000

婚紗照被拍成詭異的「紙紮公仔」相應怎麼辦？高雄一對夫婦去年結婚前就遇到這種情況，女子更怒而起訴婚紗公司，索償合共11萬 （新台幣，下同，約2.82萬港元）。經當地法院審理後，卻僅獲賠7000元（約1800港元）。

婚紗照上新郎身穿黑色西裝，而新娘則新穿裙褂，但兩人表情非常灰暗，毫無笑容且風格詭異，有如「紙紮公仔」一樣。（網上圖片）

事件起源於2018年8月20日，事主許女士在Facebook 群組「爆怨公社」上傳婚紗照，並說道「農曆七月看到自己婚紗照被嚇死。現在婚紗流行金童玉女風格嗎？」、「實在不敢婚宴上放這些照片觸霉頭啊」等語。從照片可見，婚紗照上新郎身穿黑色西裝，而新娘則新穿裙褂，但兩人表情非常灰暗，毫無笑容且風格詭異，有如「紙紮公仔」一樣，沒有新婚的喜慶感覺，色調亦是相當灰沉。

許女士這輯婚紗照費用為1.4萬元（約3600港元），她要求婚紗工作室依契約規定免費重拍，但對方卻要她付三成費用，雙方協商破局。

婚紗照上新郎身穿黑色西裝，而新娘則新穿裙褂，但兩人表情非常灰暗，毫無笑容且風格詭異，有如「紙紮公仔」一樣。（網上圖片）

法院：事主無法舉證照片有瑕疵存在

許小姐於同年9月辦完婚禮，並提告要求婚紗工作室返還1.4萬元（約3600港元）費用，並支付她找他人拍婚紗費用4.9萬元（約1.26萬港元），以及未經同意在Facebook發布其婚紗照，「侵害肖像權」應賠4.7萬元（約1.2萬港元）。

婚紗工作室一方則指，有替許女修改、調整婚紗照顏色，但無法調到完全如她想要的，且當時已同意免費重拍，至於將許女照片貼上Facebook，也有徵詢過她同意。

案件近日在高雄地方法院審理。法官認為，婚紗業者有依許女要求修改照片，但她仍不滿意而沒有挑選照片，沒完成整個拍攝不能怪罪於業者，而許女也無法舉證照片有瑕疵存在，認定是她任意終止契約，依預約單「拍照付款金額為7000元」，判業者僅須退還剩餘費用7000元。

侵害肖像權一事上，法官認為許女自己也把婚紗照上傳Facebook，認定許女應沒有因為肖像權受侵害，造成人格貶損以致精神上受損害，決定駁回請求。