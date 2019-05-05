馬英九倡行政院併入總統府　蔡英文：卸任後不要指指點點

台灣前總統馬英九4日（上周六）建議把行政院合併到總統府，現任總統蔡英文5日（周日）回應稱，希望看到的是總統在任時候能勇敢的推動改革，「而不是在卸任以後指指點點」。

馬英九4日表示，未來若有機會調整中央政府體制，可把行政院合併到總統府。（ETtoday新聞雲）

馬英九4日出席台灣大學社科院舉辦的研討會，並以「我國半總統制回顧：我的體驗與建議」為題發表演講。馬英九表示，台灣現行的半總統制（雙首長制）同時有總統與行政院長兩個首長，權責區分不易，未來若有機會調整中央政府體制，可把行政院合併到總統府，由總統兼行政院長職權，每年2月、9月到立法院進行施政報告，對立法院負責。

馬英九指出，現行沒有制度性機會讓總統去關心民眾在意的政策，過去在總統府收到民眾的陳情書，也是要轉給行政院，但是體制調整後，總統就可以掌握資訊，做該做的決定，直接回應民意。

馬英九又說，民眾分不清楚防務、外交與兩岸等慣例上總統職權與一般權力間的差別，只會想說「既然我選你就要負責」。雖然修憲困難，但不應成為政府體制改革門檻。

蔡：希望總統在任時勇敢改革

蔡英文5日則表示，台灣在政府體制上，很多層面上有結構性的問題，但希望看到的是總統在任的時候都能勇敢的推動改革，「而不是在卸任以後指指點點」。

（中央社）