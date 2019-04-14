【連馬英九都罵？】韓國瑜：三任總統皆法律系畢業　台經濟已殘廢

當地時間13日（上周六），國民黨籍高雄市長韓國瑜訪問洛杉磯期間出席經濟論壇，在記者會上談到台灣政局時指「三任總統都是台大法律系畢業，經濟和競爭力基本上已殘廢」。 前總統馬英九辦公室回應稱，馬英九在任內先後遇到百年罕見的金融海嘯及歐債危機，但台灣經濟度過難關，維持優於各國平均的成長。

韓國瑜在13日拜訪洛杉磯副市長Nina Hachigian（右一），雙方談及城市治理及兩岸問題等，韓國瑜指兩人有「共鳴性的交流」。（《聯合報》）

在記者會上，有記者請韓國瑜評論「韓流現象」。韓國瑜提到去年的九合一選舉帶來的啟示是台灣的政治人物如何執政很重要，「過去那種廉價的扣帽子式意識形態選舉，應該要被淘汰」，例如平時不燒香，選舉到了就扣帽子。

韓國瑜接著說，三任總統都是台大法律系畢業，這三任總統幹完，台灣的經濟和競爭力基本上已經殘廢了。韓國瑜說：「過去20多年來，台灣鬼混很厲害。我這一趟去了新加坡、香港、澳門感觸特別多，20、30年前台灣是老大，南韓都拋在我們後面。」

韓：政治人物不應靠抹黑造謠獲得政權

韓國瑜又表示，韓流標誌著未來的政治人物和政黨要真正站在民眾的利益上來思考，「提醒台灣政治人物，一定要以人民為本，不是在權力這兩個字打轉，不停用抹黑造謠獲得政權」。

前總統馬英九辦公室表示，馬英九在任內先後遇到金融海嘯及歐債危機，但台灣經濟依然能維持優於各國平均的成長。（資料圖片）

針對韓國瑜的言論，前總統馬英九辦公室表示，馬英九在任內先後遇到百年罕見的金融海嘯及歐債危機，但台灣經濟度過難關，維持優於各國平均的成長；更排除萬難簽訂「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA），500多項零關稅至今使台灣產業受惠。前總統馬英九辦公室更邀請韓國瑜出席本月底舉辦的研討會，共同為台灣經濟找出路。

根據資料，台灣前總統陳水扁（2000年至2008年執政）、馬英九（2008年至2016年執政）和現任總統蔡英文都畢業於台灣大學法律系。

（中央社）